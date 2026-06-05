गाजीपुर में विनीत हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर पर बवाल, ग्रामीणों ने किया पुलिस पर हमला

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में आरोपी कमलेश चौधरी के एनकाउंटर को लेकर बवाल मच गया है. कमलेश चौधरी की अंतिम यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर हमला बोल दिया और पत्थरबाजी की. जिसमें चार पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं. पुलिस ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

जानकारी के मुताबिक़ कमलेश चौधरी विनीत राय हत्याकांड का आरोपी था. पुलिस एनकाउंटर में उसे गोली लगी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. गुरुवार की शाम को जब पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. जिसके बाद भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया.

ग्रामीणों ने किया पुलिस की टीम पर हमला

ग्रामीणों ने पुलिस पर ईंट और पत्थर बरसाए और पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इस हमले में कई पुलिस कर्मियों को चोटें लगी हैं. चार पुलिस कर्मी बुरी तरह घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में RPF का जवान गणेश दुबे भी शामिल हैं. उनके अलावा हमराही थानाध्यक्ष नंदगंज हरकुश पटेल, अतुल कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष नंदगंज और महिला कांस्टेबल कोतवाली ड्यूटी रेशमा को भी चोटें आई हैं.

इस मामले पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ ईरज राजा ने कहा कि अपराधी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के शव को सड़क पर रखकर जिन लोगों ने उपद्रव किया उनको चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में भी निरुद्ध किया जा सकता है. आरोपी कमलेश चौधरी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी कमलेश चौधरी 29 मई को एक स्थानीय होटल व्यवसायी विनीत राय (29) की हत्या के मामले में वांछित था. वहीं दूसरी तरफ़ ग्रामीणों का आरोप हैं कि पुलिस ने कमलेश को फर्जी मुठभेड़ कर मार गिराया है. जिसके बाद इसे लेकर उनके गुस्सा देखने को मिल रहा है.

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समाजवादी पार्टी ने साधा सरकार पर निशाना

इस पूरे विवाद पर अब सियासी भी गर्माने लगी हैं. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा 'उस हिटलरी गुमान पर सभी रहें हैं थूक..जिसमें कानी हो गयी है शासन की बंदूक... गाज़ीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर परिजनों द्वारा हत्या का आरोप उत्तर प्रदेश में चल रहे "बंदूक के शासन" की भयावह तस्वीर पेश करता है.

प्रदेश में कानून का राज नहीं, बल्कि फर्जी एनकाउंटर और पुलिसिया मनमानी का डर बढ़ता जा रहा है. सरकार जवाब दे कि न्याय संविधान से चलेगा या बंदूक से?'

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