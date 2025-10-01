'हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना ही धर्म', आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में आई लव मोहम्मद विवाद पर कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सियासी हलकों में हलचल मचाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कथित सेक्युलर नेताओं पर जमकर हमला बोला है और इस मामले पर राजनीति करन वाले लोगों पर कड़ा प्रहार किया है.

इस बीच उन सभी नेताओं को मुसलमानों को सिर्फ 'मुसलमान' बनाए रखने का दोषी ठहराया है. आचार्य ने कहा कि जहां मोहब्बत होती है वहां झगड़ा नहीं होता असली झगड़ा तो सिर्फ सियासत का है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम्?

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना ही धर्म है लेकिन कुछ नेता चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मजहब तक सीमित रहें और हिंदुस्तानी ना बनें उन्होंने चेतावनी दी कि पागलपंती सोच किसी भी समाज को बर्बाद कर देती है.

भारत-पाक मैच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान

एशिया कप फाइनल में भारत की जीत का जिक्र करते हुए आचार्य ने कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सीने में झंडा गाड़ा है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं बल्कि देश का सम्मान छीनकर भारत का गौरव बढ़ाया है. साथ ही उन्होंने तंज कसा कि भारत में रहकर भी कुछ नेताओं का दिल पाकिस्तान में बसता है और यही लोग भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं.

सीएम योगी की तारीफ कर विपक्ष पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है किसी मजहब पर नही. इसी बीच बगैर नाम लिए आचार्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा चोर बताया है.

वहीं दावा किया कि बिहार की जनता उनसे जवाब जरूर लेगी. कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम् का यह बयान विपक्षी नेताओं सेक्युलर राजनीति और पाकिस्तान समर्थक मानसिकता पर सीधा वार माना जा रहा है।