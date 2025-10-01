हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना ही धर्म', आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

'हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना ही धर्म', आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

Sambhal News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राज्य सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है किसी मजहब पर नही.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Oct 2025 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में आई लव मोहम्मद विवाद पर कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सियासी हलकों में हलचल मचाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कथित सेक्युलर नेताओं पर जमकर हमला बोला है और इस मामले पर राजनीति करन वाले लोगों पर कड़ा प्रहार किया है. 

इस बीच उन सभी नेताओं को मुसलमानों को सिर्फ 'मुसलमान' बनाए रखने का दोषी ठहराया है. आचार्य ने कहा कि जहां मोहब्बत होती है वहां झगड़ा नहीं होता असली झगड़ा तो सिर्फ सियासत का है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. 

क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम्?

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना ही धर्म है लेकिन कुछ नेता चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मजहब तक सीमित रहें और हिंदुस्तानी ना बनें उन्होंने चेतावनी दी कि पागलपंती सोच किसी भी समाज को बर्बाद कर देती है. 

भारत-पाक मैच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान

एशिया कप फाइनल में भारत की जीत का जिक्र करते हुए आचार्य ने कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सीने में झंडा गाड़ा है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं बल्कि देश का सम्मान छीनकर भारत का गौरव बढ़ाया है. साथ ही उन्होंने तंज कसा कि भारत में रहकर भी कुछ नेताओं का दिल पाकिस्तान में बसता है और यही लोग भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं. 

सीएम योगी की तारीफ कर विपक्ष पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है किसी मजहब पर नही. इसी बीच बगैर नाम लिए आचार्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा चोर बताया है. 

वहीं दावा किया कि बिहार की जनता उनसे जवाब जरूर लेगी. कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम् का यह बयान विपक्षी नेताओं सेक्युलर राजनीति और पाकिस्तान समर्थक मानसिकता पर सीधा वार माना जा रहा है।

Input By : राजू
और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 09:09 PM (IST)
Tags :
Acharya Pramod Krishnam UP NEWS SAMBHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
बिहार
नीतीश कुमार नहीं बल्कि ये नेता है CM पद के लिए बिहार की पहली पसंद, सर्वे ने सबको चौंकाया
नीतीश कुमार नहीं बल्कि ये नेता है CM पद के लिए बिहार की पहली पसंद, सर्वे ने सबको चौंकाया
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
बिहार
नीतीश कुमार नहीं बल्कि ये नेता है CM पद के लिए बिहार की पहली पसंद, सर्वे ने सबको चौंकाया
नीतीश कुमार नहीं बल्कि ये नेता है CM पद के लिए बिहार की पहली पसंद, सर्वे ने सबको चौंकाया
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
साउथ सिनेमा
प्रभास की इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, 'द राजा साब' से पहले ही OTT पर देख लें
प्रभास की इन 5 फिल्मों ने किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, OTT पर यहां देखें
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
हेल्थ
कब खतरनाक हो जाता है अस्थमा, जानें भारत में कितने हैं इसके मरीज?
कब खतरनाक हो जाता है अस्थमा, जानें भारत में कितने हैं इसके मरीज?
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget