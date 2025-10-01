जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हुए हमले का सच आया सामने, DIG ने बताई पूरी सच्चाई
Lucknow News: लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ ली है. इस मामले पर अब डीआईजी लखनऊ कारागार रेंज ने पूरी घटना की सच्चाई बताई है.
लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल के अंदर एक कैदी द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था. इसमें उनको काफी गंभीर चोटें भी आईं हैं. जेल में बंद गायत्री प्रजापति और बंदी के बीच साफ-सफाई को लेकर तनातनी हो गई थी. जिसके बाद बंदी ने उनके ऊपर हमला कर दिया था.
वहीं इस घटना पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई. विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं. वहीं पूर्व मंत्री के ऊपर हुए हमले पर अब DIG कारागार लखनऊ रेंज डॉ राम धनी का बयान का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति ने अपशब्द बोले थे.
लखनऊ कारागार रेंज के DIG ने मामले पर क्या कहा?
जिसके बाद दूसरे बंदी विश्वास ने उनके ऊपर हमला कर दिया था. कैदी ने अलमारी में लगे लोहे के पटरे से उन्हें पीटना शुरू कर दिया. जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.
लखनऊ कारागार रेंज के DIG डॉ राम धनी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं, यह एक आकस्मिक घटना है. उन्होंने कहा कि कल (30 सितंबर) को दो बंदियों, विश्वास व पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति के बीच विवाद हो गया था. जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी द्वारा अलमारी की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाई है.
जेल के हालात सामान्य- डॉ राम धनी
वहीं आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श के लिए केजीएमयू भेजा गया. वहीं आगे कहा कि एक्सरे, सीटी स्कैन और जांच सामान्य है. वहीं जेल की स्थिति भी सामान्य है.
DIG द्वारा बताया गया कि आरोपी बंदी के खिलाफ एफआईआर करा दी गई है. यह एक अचानक घटित घटना है. इसमें किसी भी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है. वहीं मामले की विभागीय जांच की जांच की जा रही है
