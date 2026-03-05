हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को सीएम योगी ने दी अहम जिम्मेदारी, कहा- क्रिकेट में नाम कमाया, अब...

पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को सीएम योगी ने दी अहम जिम्मेदारी, कहा- क्रिकेट में नाम कमाया, अब...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को अहम जिम्मेदारी दी है. ग्रेटर नोएडा आए सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया.

05 Mar 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में KDSG अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व क्रिकेटर को अहम जिम्मेदारी सौंपी है. 

उन्होंने कहा है कि कहा कपिल देव सेवा के क्षेत्र में काम करेंगे,क्रिकेट में कपिल देव ने नाम कमाया,अब सेवा के क्षेत्र में नाम कमाएंगे'स्वास्थ्य क्षेत्र सभी के लिए महत्वपूर्ण,सभी को स्वास्थ्य की चिंता होती है,यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ. 

इसके अलावा सीएम ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग ₹1,300 करोड़ की धनराशि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है.

आज देश में 23 एम्स कार्यरत- सीएम

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोइयों को भी ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेज ही संचालित थे. आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज’ के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है और वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 तक भारत में केवल 6 एम्स ही कार्य कर रहे थे. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इनिशिएटिव के परिणामस्वरूप देश में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के साथ 23 एम्स कार्यरत हैं और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि एक मरीज जब किसी डॉक्टर के पास आता है, तो वह विश्वास के साथ आता है. डॉक्टर का अच्छा व्यवहार मरीज की आधी से अधिक बीमारी को दूर कर देता है. इसके बाद दवा भी होती है और दुआ भी… दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं. उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जहां 5 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं. आज पात्रता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ किसी भी सरकारी अथवा सूचीबद्ध अस्पताल में प्राप्त कर सकता है

05 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Greater Noida News Yogi Adityanath KAPIL DEV NOIDA NEWS
