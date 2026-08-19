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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानप्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, 12 दिनों बाद खुला राज, पत्नी गिरफ्तार

प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, 12 दिनों बाद खुला राज, पत्नी गिरफ्तार

Jaipur Crime: मृतक महेश मीणा की मौत के करीब 12 दिन बाद परिवार ने आरोपी पत्नी कविता मीणा, उसके प्रेमी गणेश और साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Aug 2026 12:31 PM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर में पति-पत्नी और वो का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. विश्वकर्मा इलाके में एक महिला पर अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति को जहर देकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है.

मृतक महेश मीणा की मौत के करीब 12 दिन बाद परिवार ने आरोपी पत्नी कविता मीणा, उसके प्रेमी गणेश और साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी. पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है.

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9 साल से था प्रेम संबंध

परिवार का आरोप है कि कविता और गणेश के बीच करीब 9 साल से प्रेम संबंध थे. वर्ष 2024 में कविता की शादी महेश से हुई, लेकिन शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा. परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी. कविता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी मौत की साजिश रची थी. 

दवाई दिलाने के नाम पर घर से निकला था महेश

महेश विश्वकर्मा इलाके की एक लोहे-चद्दर कंपनी में काम करता था. 5 अगस्त (बुधवार) की सुबह करीब 9 बजे वो पत्नी को दवाई दिलाने के लिए बाइक से निकला था. बगरू के बोराज से दवाई लेने के बाद देर शाम तक वह घर नहीं लौटा. शाम करीब 5 बजे उसके छोटे भाई मनीष ने कविता को फोन किया तो उसने महेश के रास्ते में होने की बात कही.

कुछ देर बाद कविता ने ही फोन कर बताया कि महेश की तबीयत खराब है और उसे विश्वकर्मा की 14 नंबर पुलिया के पास बुलाया. मनीष अपनी बहन संतोष के साथ वहां पहुंचा तो महेश बाइक के पास सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पत्नी की कहानी पर परिवार को हुआ शक

कविता ने परिवार को बताया कि श्याम नगर के 200 फीट चौराहे के पास महेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. वो उसे बाइक पर बैठाकर घर ला रही थी, लेकिन रास्ते में हालत ज्यादा खराब होने पर 14 नंबर पुलिया के पास उसे नीचे उतार दिया.

महेश के पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को यह कहानी शुरू से संदिग्ध लगी. इसके बाद परिवार ने करीब 10 दिनों तक लगातार दौड़भाग की और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू की.

CCTV में मिले अहम सुराग

परिजनों के मुताबिक CCTV फुटेज में महेश को अजय मीणा और गोलू प्रजापत के साथ गंभीर हालत में बाइक पर ले जाते हुए देखा गया. वहीं, दूसरी फुटेज में कविता अपने कथित प्रेमी गणेश के साथ नजर आई. इसके बाद परिवार ने गणेश की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी खंगाली. परिवार का दावा है कि वहां कविता और गणेश के साथ जन्मदिन और दूसरे निजी कार्यक्रमों के फोटो-वीडियो मिले.

इन फुटेज और दूसरे सबूतों को जुटाने के बाद मृतक के पिता और परिवार के सदस्यों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी. पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई तो कथित प्रेम संबंध और साजिश से जुड़े कई तथ्य सामने आए.

20 मिनट तक तड़पने का आरोप

परिवार का आरोप है कि महेश को जहर दिया गया था और वो करीब 20 मिनट तक तड़पता रहा. हालांकि, जहर कब, कहां और किस तरह दिया गया, इसमें कौन-कौन शामिल था और किसकी क्या भूमिका रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

पुलिस ने आरोपी पत्नी कविता, उसके प्रेमी गणेश और एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस अब CCTV फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
MURDER RAJASTHAN NEWS WIFE KILLED HUSBAND JAIPUR NEWS
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