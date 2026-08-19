हापुड़ में गवाही देने जा रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपियों की तलाश शुरू

पुरानी फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि गवाह का कोर्ट तक सुरक्षित पहुंच जाना बेहद मुश्किल होता था, दुश्मन के गुंडे गवाह पर रास्ते पर ही गवाह पर जानलेवा हमला करते थे और कोर्ट पहुंचने से रोकने की कोशिश करते थे. लेकिन, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई यह घटना कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत है. यहां, गवाही देने जा रहे युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई.

जानकारी के मुताबिक, हापुड़ में देहात थाना क्षेत्र के ददयरा मार्ग पर जमीनी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है. बताया गया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर आजमपुर निवासी गौरव त्यागी धारा 307 (जानलेवा हमला) के एक पुराने मामले में अदालत में गवाही की पैरवी करने जा रहा था.

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आरोपियों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई

मृतक के परिजन विजेंद्र के अनुसार, गवाही देने से रोकने के लिए गांव के ही कुलदीप, प्रदीप, अमित और उनके एक बाहरी साथी ने गांव से ही गौरव का पीछा किया और ददायरा रोड पर पहले उसकी बाइक में अपनी कार से टक्कर मारी. इसके बाद हमलावरों ने गौरव को घेरकर लाठी-डंडों, लोहे की हथौड़े और धारदार हथियारों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके हाथ-पैर टूट गए और वह लहूलुहान होकर तड़पने लगा.

घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

हमले का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है. राहगीरों के आते ही आरोपी जान से मारने की धमकी देकर कार से फरार हो गए. गंभीर हालत में गौरव को मेरठ के अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. देहात थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी कब पुलिस गिरफ्त में होंगे.

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