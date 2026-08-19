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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: CM के काफिले के दौरान झुलसी रेशू को नहीं मिला इंसाफ, अब करेंगी आंदोलन?

जयपुर: CM के काफिले के दौरान झुलसी रेशू को नहीं मिला इंसाफ, अब करेंगी आंदोलन?

Jaipur News In Hindi: जयपुर में मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान पुलिस के धक्के से झुलसी मोमोज विक्रेता रेशू गुप्ता को 2 महीने बाद भी कोई मदद नहीं मिली है. पीड़िता ने दी आंदोलन की चेतावनी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Aug 2026 06:17 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में 19 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले (VIP Movement) के गुजरने के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता और लापरवाही का शिकार हुई रेशू गुप्ता आज भी न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं. उबलते पानी से गंभीर रूप से झुलसने की इस दर्दनाक घटना को आज पूरे दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली है. इलाज का भारी खर्च और शारीरिक दर्द ने उनके परिवार को आर्थिक व मानसिक रूप से तोड़ दिया है.

पीड़िता रेशू गुप्ता के अनुसार, 19 जून को जगतपुरा के महल रोड पर वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मोमोज का ठेला लगा रही थीं. उसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरने वाला था, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें तुरंत ठेला हटाने का निर्देश दिया. रेशू का कहना है कि वह खुद अपना ठेला पीछे कर रही थीं और उन्होंने पुलिसकर्मी को साफ तौर पर चेताया भी था कि ठेले पर उबलता हुआ गर्म पानी रखा है, इसलिए धक्का न दें. आरोप है कि इसके बावजूद पुलिसकर्मी ने ठेले को जोर से धक्का दे दिया, जिससे सारा खौलता हुआ पानी रेशू के ऊपर गिर गया और वह बुरी तरह झुलस गईं.

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कोरोना में पिता को खोया, अब रोजी-रोटी भी छिनी

रेशू की पारिवारिक स्थिति बेहद दयनीय है. कोरोना महामारी के दौरान उनके पिता का निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी. मोमोज का वह ठेला ही परिवार की कमाई का इकलौता सहारा था. लेकिन इस हादसे के बाद से न सिर्फ उनका काम बंद हो गया, बल्कि लंबे इलाज के बावजूद वह आज तक सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रही हैं. शरीर का असहनीय दर्द और ऊपर से इलाज का भारी खर्च, दोनों ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं.

'लोकतंत्र में जनता ही VIP है, तो न्याय कब?'

अब रेशू ने सरकार से सीधा और तीखा सवाल पूछा है कि अगर VIP काफिले के लिए आम आदमी की जिंदगी और रोजी-रोटी को इस तरह कुचल दिया जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? उनका स्पष्ट कहना है, “लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी VIP है, फिर एक आम नागरिक की सुनवाई कब होगी?” पीड़िता ने अब चेतावनी दी है कि वह चुप नहीं बैठेंगी और न्याय के लिए सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगी.

'वादे हुए, पर नहीं मिली कोई सरकारी मदद'

इस पूरे मामले पर बीजेपी नेत्री और सोशल एक्टिविस्ट रिंकू शर्मा ने भी प्रशासन को घेरा है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद ऐलान किया गया था कि रेशू गुप्ता का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर होगा, आर्थिक मदद दी जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और जीवन यापन के लिए 'सरस डेयरी' का एक बूथ अलॉट किया जाएगा. लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हुआ. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से तुरंत अपना वादा पूरा करने की मांग की है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Aug 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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