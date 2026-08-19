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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअरुणाचल में बादल फटने से अग्निवीर लापता, अलवर के समुद्र गुर्जर का नहीं कोई सुराग

अरुणाचल में बादल फटने से अग्निवीर लापता, अलवर के समुद्र गुर्जर का नहीं कोई सुराग

Alwar News In Hindi: समुद्र गुर्जर के पिता बदली गुर्जर ने बताया कि उनकी बेटे से आखिरी बार 10 मई को फोन पर बात हुई थी. बेटे ने रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी.

Written By : जुगल गांधी, अलवर |  Updated at : 19 Aug 2026 08:38 PM (IST)
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अलवर के केसरपुर गांव निवासी अग्निवीर जवान समुद्र गुर्जर (24) अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता है. हादसे में सेना के सात जवान लापता हुए थे, जिनमें से दो जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि समुद्र समेत अन्य जवानों की तलाश जारी है. घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद समुद्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

समुद्र गुर्जर दो बहनों का इकलौता भाई है. उसकी अभी शादी नहीं हुई है. उसके पिता बदली गुर्जर खेती-किसानी करते हैं. परिवार के अनुसार समुद्र रक्षाबंधन से पहले छुट्टी लेकर घर आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा ने परिवार की चिंता बढ़ा दी.

10 मई को हुई थी आखिरी बार बात

समुद्र के पिता बदली गुर्जर ने बताया कि उनकी बेटे से आखिरी बार 10 मई को फोन पर बात हुई थी. समुद्र मई में छुट्टी लेकर घर आया था और करीब 10 दिन बाद ही ड्यूटी पर लौट गया था. उस दौरान उसने पिता से कहा था कि वह जल्द ही छुट्टी लेकर घर आएगा और उनके पैरों के दर्द का ऑपरेशन करवाएगा.

अभी तक नहीं लगा कोई सुराग

इसके बाद परिवार को सेना की ओर से फोन पर सूचना दी गई कि अरुणाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र में समुद्र तैनात था, वहां बादल फटने के बाद भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बनी है और समुद्र लापता है. सूचना मिलने के बाद परिजन अलवर के इटाराणा स्थित सेना कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से समुद्र के बारे में जानकारी ली, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है.

परिजनों को सुरक्षित लौटने की उम्मीद

पड़ोसी भरत ने बताया कि समुद्र के लापता होने की खबर के बाद से पूरे केसरपुर गांव में चिंता का माहौल है. परिवार के लोग लगातार उसके सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं. पिता अपने इकलौते बेटे को याद कर भावुक हो जाते हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अनिनी क्षेत्र के पशुपानी इलाके में 14 अगस्त 2026 की शाम करीब 4:45 बजे बादल फटने की घटना हुई थी. इसके बाद क्षेत्र में भारी भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई. प्राकृतिक आपदा में चार लोगों की मौत की भी सूचना है. सेना के जवान भी इसकी चपेट में आए. फिलहाल सेना की ओर से लापता जवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Published at : 19 Aug 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Alwar News Agniveer RAJASTHAN NEWS
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