हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'बिहार में नहीं चलेगा अशोक गहलोत का जादू, NDA की होगी जीत...', गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दावा

'बिहार में नहीं चलेगा अशोक गहलोत का जादू, NDA की होगी जीत...', गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दावा

Rajasthan Politics: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा बिहार में उनका जादू नहीं चलेगा, जनता एनडीए को जिताने का मन बना चुकी है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 26 Oct 2025 02:43 PM (IST)
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में उनका जादू नहीं चलेगा. बिहार की जनता गहलोत के इस जादू में नहीं फंसने वाली है. 

केंद्रीय मंत्री ने रविवार को अपने जोधपुर आवास पर जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए. शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने गुंडाराज और जंगलराज के दिनों को देखा है और अब वह सुशासन और विकास चाहती है. 

बिहार की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के साथ है. इस बार एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे उसके सहयोगी दल भी गंभीरता से नहीं लेते. उनके पर्यवेक्षकों के खिलाफ टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगना कांग्रेस की स्थिति खुद बयां करता है. 

‘गहलोत का जादू सिर्फ चेहरा बदलने तक’

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा की गुजरात में गहलोत साहब का जादू कितना चला था, सबने देखा. राजस्थान में वे तीन बार मुख्यमंत्री बने लेकिन, हर बार किसी और का चेहरा आगे रखकर. गहलोत को चेहरा बदलने का जादू बहुत आता है लेकिन, बिहार में यह जादू नहीं चलेगा. 

शेखावत ने हंसते हुए कहा कि पहले वो गुजरात से सर्टिफिकेट लेकर आए थे, अब शायद बिहार से ले आएंगे लेकिन, बिहार की जनता गहलोत के इस जादू में नहीं फंसने वाली. 

नीतीश कुमार को बुजुर्ग कहने पर पलटवार

तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को बुजुर्ग कहे जाने पर शेखावत ने उनका अनुभव और उनकी प्रशासनिक क्षमता बिहार की सबसे बड़ी ताकत है. उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन दोनों देखा है. जनता इस बात को जानती और पहचानती है. चुनाव से पहले ही यह स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है. बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वह सुशासन के साथ ही रहेगी.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 26 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Gajendra Singh Shekhawat RAJASTHAN NEWS
