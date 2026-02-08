'इस मामले में आरोपी BJP के कार्यकर्ता हैं', कन्हैयालाल हत्याकांड पर अशोक गहलोत का निशाना

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में साल 2022 में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार 4 सालों से न्याय की उम्मीद में बैठा है.

अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी जिसमें कहा गया है कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है.

वित्त मंत्री के बयान पर किया पलटवार

वित्त मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के कुछ ही घंटों में हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था. उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी थी.

चार साल से न्याय का इंतजार कर रहा परिवार- अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने कहा कि साल 2022 से लेकर 2026 तक कन्हैयालाल का पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है. गहलोत ने आगे बताया कि उन्होंने लगातार इस मामले की स्थिति को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से लगातार पूछा कि आरोपी को कब सजा दी जाएगी, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा देने में देरी के कारण जनता की आशंका बढ़ रही है और आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े हुए हैं.

'चुनाव के दौरान इस मुद्दे का हुआ राजनीतिकरण'

गहलोत ने कहा कि चुनाव के दौरान झूठे दावों के साथ इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया. हकीकत में पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिली थी. कांग्रेस नेता ने कहा कि देश यह सब देख रहा है और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा.

पेशे से दर्जी कन्हैयालाल की कथित तौर पर इस्लाम का अपमान करने के आरोप में जून 2022 में उदयपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. एनआईए ने दिसंबर 2022 में इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.