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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानउदयपुर में दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर BSP का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

उदयपुर में दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर BSP का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News In Hindi: उदयपुर के हरियाव गांव में विवाह समारोह के दौरान दुल्हन पूजा भेघवाल की बिंदौली निकाली जा रही थी, तभी दलित समाज की बेटी को कुछ असामाजिक तत्वों ने घोड़ी से उतार दिया.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 10 May 2026 01:36 PM (IST)
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उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में दलित समाज की बेटी पूजा भेघवाल के साथ हुई घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है. पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. समाज के लोग नगर निगम में एकत्रित हुए उसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. 

असामाजिक तत्वों ने दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारा

गौरतलब है कि 29 अप्रैल 2026 को विवाह समारोह के दौरान दुल्हन पूजा भेघवाल की बिंदौली निकाली जा रही थी. इस दौरान असामाजिक तत्वों ने हंगामा करते हुए दलित दुल्हन को घोड़ी से उतार दिया. घटना के बाद समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और इसी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है. 

इस मामले में डबोक थाने में एफआईआर संख्या 108/2026 दर्ज की गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना में करीब 12 से 13 लोग और कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन अब तक पुलिस केवल 4 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है, जबकि अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं. बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना को समाज और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया.

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मामले में अनुसूचित जाति के अधिकारी से जांच की मांग

सामाजिक संगठनों का कहना है कि देश को आजाद हुए 76 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन गांवों में आज भी जातिवादी मानसिकता खत्म नहीं हुई है. आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए सख्त कानून और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है. वही जांच अधिकारी पर भी ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और मांग की कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की जांच किसी ईमानदार अनुसूचित जाति वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए. दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 10 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
BSP Udaipur NEWS RAJASTHAN NEWS
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