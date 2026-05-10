हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?

यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?

UP Politics: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट से कई अटकलों को जन्म दे दिया है. लिखा, “शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है जिस शाख़ (डाल) पे बैठे हो वो टूट भी सकती है.”

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 May 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है. इस बीच पार्टी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसने कई अटकलों को जन्म दे दिया है. उन्होंने लिखा, “शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है जिस शाख़ (डाल) पे बैठे हो वो टूट भी सकती है.”

सोशल मीडिया पर चर्चा है कि शायद पूर्व सांसद पार्टी से नाराज हैं. जबकि कुछ उनके बागी तेवरों से जोड़ रहे हैं. लेकिन असल सच क्या है और आखिर बृजभूषण शरण सिंह क्या जताना चाह रहे हैं ? इसका जबाब फिलहाल उनके पास ही है. हां इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने तेवर जरुर जाहिर कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: 'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला

बृजभूषण शरण सिंह के बदले हैं तेवर

बता दें कि पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. पिछले कई बयानों में वे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारी कर चुके हैं. जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है. उधर खुद अखिलेश यादव ने इस पर कोई स्पष्ट न नहीं कहा. अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का ये पोस्ट पूरी तरह राजनीतिक ही माना जा रहा है. क्योंकि जिस तरह उन्होंने इशारा किया है, उसका सीधा मतलब राजनीति से ही जोड़ा जाता है.

आज राजभवन में होगा शपथ ग्रहण

नए मंत्री मंडल विस्तार और नए मंत्रियों की शपथ का कार्यक्रम राज्यपाल कार्यालय से जारी हो गया है. दोपहर तीन बजे शपथ दिलाई जाएगी. करीब मंत्रिमंडल में छह नए चेहरे शामिल होने की चर्चा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत कई नाम शामिल हैं, जबकि अभी बाकी साफ नहीं हैं. लेकिन माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है. इसके साथ है कई मंत्रियों के विभाग भी बदलने की सूचना है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव के विधायक ने की योगी सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री अलंकार योजना को बताया ऐतिहासिक

Published at : 10 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
UP Cabinet UP NEWS Brij Bushan Sharan Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Cabinet Expansion Live: यूपी में 6 नहीं आठ मंत्री लेंगे शपथ, योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले आ गई फाइनल लिस्ट
Live: यूपी में 6 नहीं आठ मंत्री लेंगे शपथ, योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले आ गई फाइनल लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला
'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के विधायक ने की योगी सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री अलंकार योजना को बताया ऐतिहासिक
अखिलेश यादव के विधायक ने की योगी सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री अलंकार योजना को बताया ऐतिहासिक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां बदली जाएंगी, CM के लिए आएंगी बुलेटप्रूफ गाड़ी
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
लाइफस्टाइल
Mother's Day 2026: 'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
'कूल' से लेकर 'सख्त' तक, हर मां का प्यार जताने का तरीका होता है बिल्कुल अलग
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, 9वीं-10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लगेंगी स्पेशल रेमेडियल क्लासेस
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से समर वेकेशन, इन छात्रों के लिए लगेंगी रेमेडियल क्लासेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget