यूपी के कैबिनेट विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, किस तरफ है इशारा?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है. इस बीच पार्टी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसने कई अटकलों को जन्म दे दिया है. उन्होंने लिखा, “शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है जिस शाख़ (डाल) पे बैठे हो वो टूट भी सकती है.”

सोशल मीडिया पर चर्चा है कि शायद पूर्व सांसद पार्टी से नाराज हैं. जबकि कुछ उनके बागी तेवरों से जोड़ रहे हैं. लेकिन असल सच क्या है और आखिर बृजभूषण शरण सिंह क्या जताना चाह रहे हैं ? इसका जबाब फिलहाल उनके पास ही है. हां इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने तेवर जरुर जाहिर कर दिए हैं.

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बृजभूषण शरण सिंह के बदले हैं तेवर

बता दें कि पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. पिछले कई बयानों में वे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारी कर चुके हैं. जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है. उधर खुद अखिलेश यादव ने इस पर कोई स्पष्ट न नहीं कहा. अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बृजभूषण शरण सिंह का ये पोस्ट पूरी तरह राजनीतिक ही माना जा रहा है. क्योंकि जिस तरह उन्होंने इशारा किया है, उसका सीधा मतलब राजनीति से ही जोड़ा जाता है.

आज राजभवन में होगा शपथ ग्रहण

नए मंत्री मंडल विस्तार और नए मंत्रियों की शपथ का कार्यक्रम राज्यपाल कार्यालय से जारी हो गया है. दोपहर तीन बजे शपथ दिलाई जाएगी. करीब मंत्रिमंडल में छह नए चेहरे शामिल होने की चर्चा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत कई नाम शामिल हैं, जबकि अभी बाकी साफ नहीं हैं. लेकिन माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है. इसके साथ है कई मंत्रियों के विभाग भी बदलने की सूचना है.

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