राजस्थान: भीलवाड़ा में वीरू बना युवक...पानी की टंकी पर चढ़ा, ढाई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा शहर के कावा खेड़ा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक 19 वर्षीय युवक ने अचानक फिल्मी अंदाज में पानी की ऊंची टंकी पर चढ़कर ‘वीरू’ बनने की कोशिश कर डाली. पुलिस चौकी के ठीक सामने घटी इस घटना ने आमजन, पुलिस और प्रशासन सभी को हैरान कर दिया.

बताया जा रहा है कि अन्नू उर्फ अनुराग गोयर नाम का युवक नशे की हालत में अचानक टंकी पर चढ़ गया और वहां से नीचे उतरने से इनकार कर दिया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया. टंकी की ऊंचाई और युवक की हालत ने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दीं.

करीब ढाई घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा

जानकारी के अनुसार, करीब ढाई घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. युवक कभी चिल्लाता, कभी इशारे करता और नीचे खड़े लोगों की सांसें थाम देता. इस दौरान पुलिस भी हर कदम बेहद सतर्कता से उठाती नजर आई, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे. वहीं नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को भी अलर्ट कर दिया गया, ताकि किसी भी अनहोनी से तुरंत निपटा जा सके. युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और लगातार उसे समझाने की कोशिश करते रहे.

लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं था. हर बीतता मिनट स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहा था. भीड़ में खड़े लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था. कोई दुआ कर रहा था, तो कोई मोबाइल में इस पूरे घटनाक्रम को कैद कर रहा था. आखिरकार लंबी समझाइश, धैर्य और कड़ी मशक्कत के बाद युवक का मन बदला और वह धीरे-धीरे नीचे उतर आया. जैसे ही वह सुरक्षित नीचे पहुंचा, मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

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पहले भी टंकी पर चढ़ चुका है युवक

चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि यह युवक पहले भी इसी टंकी पर चढ़ चुका है. ऐसे में पुलिस चौकी के ठीक सामने दूसरी बार इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल पुलिस ने युवक को जिला चिकित्सालय ले जाकर मेडिकल करवाया है और उसके खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. टंकी पर चढ़कर ड्रामा करने की यह घटना सिर्फ एक ‘ड्रामा’ नहीं, बल्कि एक गंभीर संकेत भी है. नशे की गिरफ्त में युवाओं की बढ़ती संख्या और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियां अब खुलकर सामने आ रही हैं.

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