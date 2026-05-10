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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में...', हनुमान बेनीवाल बोले- CM बनना उनकी किस्मत में नहीं

'सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में...', हनुमान बेनीवाल बोले- CM बनना उनकी किस्मत में नहीं

Rajasthan News In Hindi: हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि सचिन पायलट आज भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि यह उनकी किस्मत में नहीं था.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 May 2026 08:49 AM (IST)
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल में सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट आज भी BJP के संपर्क में है, उन्होंने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में नहीं अब मैं कोई किस्मत थोड़ी लिखूंगा.

आपको बता दें इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा था. सचिन पायलट का एक पैर कांग्रेस एक पैर BJP में है जिसके बाद सचिन पायलट लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं.

अधरझूल में है पायलट साहब- हनुमान बेनीवाल

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट साहब पहले बीजेपी के नजदीक रहे हुए हैं ना? इसलिए, मानों मैं बीजेपी के अंदर रहा हूं और बीजेपी से हटके बाहर आया. कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है हनुमान जी पहले हमारे थे. लेकिन, मैनें पार्टी बना ली तो मुझे नजदीक नहीं मानते, मेरी पार्टी अलग हो गई ना. इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि पायलट साहब अधरझूल में है, वो कहा था ना कि एक टांग इधर और एक टांग उधर. तो कहीं ना कहीं उनका इशारा और ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टेक्ट में हैं, सचिन पायलट साहब आज भी.

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गुर्जरों में BJP के पास कोई मजबूत नेता हैं तो वो है सचिन पायलट- बेनीवाल

बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुर्जरों में बीजेपी के पास कोई मजबूत नेता हैं तो वो सचिन पायलट है, ये बीजेपी के नेता कह रहे है. मैं क्या करूं अगर वो कहते हैं तो. हमने तो पहले भी दो बार उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की एक बार 2018 में और एक बार जब सरकार गिर रही थी अब वे नहीं बने तो मैं क्या करूं उनकी किस्मत में ही नहीं है मैं कोई किस्मत थोड़ी लिखूंगा उनकी.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 10 May 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Hanuman Beniwal BJP Rajasthan News
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