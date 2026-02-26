हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से...', टीकाराम जूली का BJP पर हमला, ERCP पर भी घेरा

'डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से...', टीकाराम जूली का BJP पर हमला, ERCP पर भी घेरा

Rajasthan Politics: राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि मदन राठौड़ उन वादों पर चर्चा से भाग रहे हैं जो खुद पीएम मोदी ने अजमेर की धरती से ERCP को लेकर किए थे.

By : मुबारिक खान | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Feb 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी और प्रदेश की सरकार को घेरा है. उन्होंने BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के हालिया बयानों पर पलटवार करते हुए इसे प्रदेश की जनता के साथ 'क्रूर मजाक' करार दिया है. जूली ने कहा कि भाजपा नेता जिन 'ऐतिहासिक दौरों' का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी असलियत जनता जानती है.

ERCP को लेकर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा

टीकाराम जूली ने कहा, "मदन राठौड़ आज उन वादों पर चर्चा करने से भाग रहे हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की धरती से ERCP को लेकर किए थे. राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन दिया था. आज अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए 'रामजल सेतु' जैसे नए नाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर प्यासे कंठों को पानी मिलना अब भी दूर की कौड़ी है."

रिफाइनरी के उद्घाटन पर सरकार की चुप्पी पर सवाल

पचपदरा रिफाइनरी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर राज्य सरकार इसके उद्घाटन से क्यों कतरा रही है? उन्होंने पूछा, ''मदन राठौड़ जी विकास की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वे बताएंगे कि पचपदरा रिफाइनरी का काम पूरा होने के बावजूद उद्घाटन क्यों अटका है? क्या राज्य की भाजपा सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख तक नहीं मिल पा रही है? रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चुप्पी और प्रधानमंत्री की बेरुखी यह साबित करती है कि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है, वे सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति में माहिर हैं."

प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त- टीकाराम जूली

जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 'पांच साल बनाम दो साल' की खुली बहस की चुनौती से डरकर पीछे हट गई है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास गिनाने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है. आज प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है; किसान बिजली की किल्लत से जूझ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और बस संचालकों की हड़ताल से आम जनता का आवागमन ठप है. सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी बैठी है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल

प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ''राजस्थान में अपराध का ग्राफ रसातल में पहुंच गया है. लूट, हत्या और गैंगवार की बढ़ती घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है. अपराधी बेखौफ हैं और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है.

जूली ने तंज कसते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, तब सत्ताधारी दल के नेता सिर्फ 'गाल बजाने' और खोखली वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं. धरातल पर अपराधियों पर लगाम कसने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 26 Feb 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Tikaram Jully Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से...', टीकाराम जूली का BJP पर हमला, ERCP पर भी घेरा
'डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से...', टीकाराम जूली का BJP पर हमला, ERCP पर भी घेरा
राजस्थान
राजस्थान में 500 करोड़ का बड़ा निवेश, नई इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में 500 करोड़ का बड़ा निवेश, नई इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, BJP सरकार ने रोक हटाई
राजस्थान
राजस्थान के सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाने का फरमान, कांग्रेस ने किया विरोध
राजस्थान के सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाने का फरमान, कांग्रेस ने किया विरोध
Advertisement

वीडियोज

Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Instagram के 'बादशाह' बने PM Modi! Donald Trump और Prabowo Subianto को पछाड़ा | Breaking
Shimla News: हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को क्यों लिया हिरासत में? देखिए इनसाइड स्टोरी | AI Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 6: 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार को कितना रहा कलेक्शन?
'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' के बीच चल रही कांटे की टक्कर, जानें- बुधवार का कलेक्शन?
इंडिया
Weather Forecast: यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी, उत्तराखंड में बारिश, दिल्ली, बिहार, समेत देश में 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट
हेल्थ
Rinku Singh Father Illness: किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रहे रिंकू सिंह के पिता, जिसके लिए छोड़ा टी-20 वर्ल्ड कप, यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ढेर सारे भौंकते कुत्तों के बीच छिपी है एक बिल्ली! 99% लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या आप ढूंढ पाएंगे?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget