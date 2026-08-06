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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकिशोर सुधार गृह में खूनी वारदात, बाल कैदियों ने वार्डन की पीट-पीटकर हत्या

किशोर सुधार गृह में खूनी वारदात, बाल कैदियों ने वार्डन की पीट-पीटकर हत्या

Rajasthan News In Hindi: श्रीगंगानगर शहर के राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह बंद बाल कैदियों ने वार्डन साहब राम डेलू की सिर पर डंडे मार-मार हत्या कर दी. किशोर गृह में कई मामलों में 24 बच्चे कैद थे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर के कुंज विहार स्थित राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह (बाल सुधार गृह) में बुधवार (5 अगस्त) रात को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां बंद बाल कैदियों ने वार्डन साहब राम डेलू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर पर डंडे और अन्य वस्तुओं से कई वार किए गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक साहब राम डेलू अम्बे विहार निवासी और पूर्व सैनिक (एक्स-सर्विसमैन) थे.

किशोर गृह में NDPS सहित कई मामलों में बच्चे थे कैद

जानकारी के अनुसार, श्रीगंगानगर शहर के किशोर गृह में NDPS सहित विभिन्न मामलों में 24 बाल कैदी निरुद्ध थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी बात को लेकर विवाद के बाद कुछ बाल कैदियों ने मिलकर वार्डन पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है. किशोर गृह में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पूरी वारदात और हमले में शामिल बाल कैदियों की भूमिका साफ हो सके.

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पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटाने और संभावित चूक की रही जांच

पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित चूक की भी जांच कर रही है. इस सनसनीखेज घटना के बाद बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हमले की वजह और पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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