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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में महिला के कपड़े पहनकर युवक ने की आत्महत्या, जांच शुरू

जयपुर में महिला के कपड़े पहनकर युवक ने की आत्महत्या, जांच शुरू

Jaipur Suicide Case: राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने महिला के कपड़े पहनकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 06 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने महिला के कपड़े पहनकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. इस युवक की उम्र 37 साल है और उसका नाम मुन्ना है. मृतक शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था. युवक की मौत से परिवार में मातम का माहौल है.

पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हालांकि, अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस इस मामले में युवक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है. 

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क्या है मामला?

यह मामला जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र का है. यहां बुधवार (5 अगस्त) की रात एक युवक ने महिलाओं के कपड़े पहनकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस तरह से महिला के कपड़े पहनकर आत्महत्या करने के मामले को पुलिस गंभीरता से रही है और युवक की मनोदशा का विशलेषण भी कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मोके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और स्थानीय पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है. 

जांच में जुटी पुलिस

शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवक ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया. हालांकि, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस कहना है कि युवक के महिला के कपड़े पहनने के कारण सहित सभी संभावित पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Aug 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
SUICIDE RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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