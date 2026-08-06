जयपुर में महिला के कपड़े पहनकर युवक ने की आत्महत्या, जांच शुरू

राजस्थान के जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने महिला के कपड़े पहनकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. इस युवक की उम्र 37 साल है और उसका नाम मुन्ना है. मृतक शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था. युवक की मौत से परिवार में मातम का माहौल है.

पुलिस को मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हालांकि, अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस इस मामले में युवक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है.

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क्या है मामला?

यह मामला जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र का है. यहां बुधवार (5 अगस्त) की रात एक युवक ने महिलाओं के कपड़े पहनकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस तरह से महिला के कपड़े पहनकर आत्महत्या करने के मामले को पुलिस गंभीरता से रही है और युवक की मनोदशा का विशलेषण भी कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मोके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और स्थानीय पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है.

जांच में जुटी पुलिस

शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवक ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया. हालांकि, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस कहना है कि युवक के महिला के कपड़े पहनने के कारण सहित सभी संभावित पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी.

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