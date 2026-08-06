मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानआदिवासियों की शहादत का प्रतीक मानगढ़ धाम फिर चर्चा में, राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग

आदिवासियों की शहादत का प्रतीक मानगढ़ धाम फिर चर्चा में, राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग

Mangarh Dham National Status:  भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा ने राजस्थान स्थित मानगढ़ धाम को 'राष्ट्रीय स्मारक' का दर्जा देने की मांग की.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 06 Aug 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले स्थित ऐतिहासिक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में आ गई है. भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने अलग-अलग वीडियो संदेशों के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को घेरते हुए आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग को जल्द पूरा करने की अपील की है.

इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा बांसवाड़ा, राजस्थान स्थित मानगढ़ धाम को 'राष्ट्रीय स्मारक' का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, जिसपर आदिवासी समाज ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी. 

राजस्थान निकाय चुनाव से पहले OBC आयोग ने CM भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, क्या पड़ेगा असर?

राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग दोहराया

भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के बलिदान, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें आदिवासी समाज की इस महत्वपूर्ण मांग पर गंभीरता नहीं दिखा रही हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से बिना किसी देरी के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग दोहराई.

कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा

वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने भी वीडियो जारी कर कहा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्मारक बनाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने इसे आदिवासी समाज की भावनाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि चुनावी वादों को अब धरातल पर उतारने का समय आ गया है.

 मानगढ़ धाम है 'आदिवासियों का जलियांवाला बाग' 

दोनों नेताओं ने कहा कि 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ धाम पर हुए भीषण नरसंहार में हजारों भील आदिवासी शहीद हुए थे. इसी ऐतिहासिक बलिदान के कारण मानगढ़ धाम को 'आदिवासियों का जलियांवाला बाग' कहा जाता है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने से शहीदों को राष्ट्रीय सम्मान मिलने के साथ-साथ आदिवासी अंचलों में पर्यटन, रोजगार और विकास को भी नई दिशा मिलेगी.

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग अब लगातार राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जोर पकड़ रही है. भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं. हालांकि, इस विषय पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बदइंतजामी पर मूक-बधिर छात्रों का फूटा गुस्सा, गहलोत ने सरकार को घेरा

और पढ़ें

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Rajkumar Roat Mangarh Dham CONGRESS RAJASTHAN NEWS National Status
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
आदिवासियों की शहादत का प्रतीक मानगढ़ धाम फिर चर्चा में, राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग
आदिवासियों की शहादत का प्रतीक मानगढ़ धाम फिर चर्चा में, राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव से पहले OBC आयोग ने CM भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, क्या पड़ेगा असर?
राजस्थान निकाय चुनाव से पहले OBC आयोग ने CM भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट, क्या पड़ेगा असर?
राजस्थान
बदइंतजामी पर मूक-बधिर छात्रों का फूटा गुस्सा, गहलोत ने सरकार को घेरा
बदइंतजामी पर मूक-बधिर छात्रों का फूटा गुस्सा, गहलोत ने सरकार को घेरा
राजस्थान
राजस्थान: मानगढ़ धाम पर मुकरी केंद्र सरकार, कांग्रेस ने दी चेतावनी
राजस्थान: मानगढ़ धाम पर मुकरी केंद्र सरकार, कांग्रेस ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की सत्ता में दरार! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- 'सुप्रीम लीडर से बात करना...'
ईरान की सत्ता में दरार! राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- 'सुप्रीम लीडर से बात करना भी मुश्किल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
'भाई तो बहुत बने लेकिन..', उमाशंकर सिंह को याद करते हुए बोलीं मायावती
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Monsoon Session 2026: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्रिकेट
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
3 दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 
पंजाब
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget