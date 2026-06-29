Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जयपुर में 10 वर्षीय बच्चे की दोस्तों ने की हत्या.

आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुनसान बुलाकर गला घोंटा, सिर काटा.

पहचान छिपाने को शव के टुकड़े कर अलग फेंके गए.

पुलिस ने गहन जांच कर तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ा.

जयपुर में 10 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या का ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी उम्र के तीन मासूमों ने अपने ही दोस्त की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली, जिसे सुनकर बड़े-बड़े अपराधी भी शर्मिंदा हो जाएं. पुलिस ने इस मामले में 11 साल की उम्र के तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी मृतक के पड़ोसी और दोस्त थे. आरोप है कि मृतक ने आरोपियों में से एक की बहन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. इसी बात से नाराज होकर उसने बदला लेने की ठान ली और हत्या की पूरी योजना तैयार कर ली. हत्या की इस साजिश में इस बच्चे ने अपने हमउम्र दो दोस्तों को भी शामिल कर लिया.

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पहले बच्चे को सुनसान जगह पर बुलाया, फिर की हत्या

घटना के मुताबिक, 14 जून को तीनों आरोपियों ने बच्चे को पार्टी देने का लालच देकर अपने साथ सुनसान जगह पर बुलाया. वहां पहुंचने के बाद पहले उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई, लेकिन आरोपियों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ. हत्या के बाद उन्होंने धारदार हथियार से मासूम का सिर धड़ से अलग कर दिया और पहचान छिपाने के लिए शव के अलग-अलग अंग अलग-अलग जगह फेंक दिए. वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया.

कैसे सामने आई सच्चाई?

हत्या की घटना की वजह से मृतक बच्चा लापता हो गया था. परिजन लगातार उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. फिर 25 जून को मुहाना थाना इलाके में पानी की टंकी के पास एक नाले से बच्चे का टुकड़ों में शव बरामद हुआ. शव की हालत देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

इसके बाद जयपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को चुनौती के रूप में लिया. पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई, आसपास लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आखिरकार पुलिस तीनों नाबालिग आरोपियों तक पहुंच गई. महज 48 घंटे के भीतर पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया.

तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूला

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन के डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या की साजिश और वारदात को कबूल कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है. फिलहाल तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है.

इस घटना के सामने आने के बाद लोगों के मन में यही सवाल है कि महज ग्यारह साल की छोटी उम्र में इतनी बेरहमी कैसे? अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारना और फिर सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े अलग-अलग जगह फेंक देना बच्चों की मानसिकता को उजागर करता है. जयपुर की यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़े हो रहे एक बेहद गंभीर सवाल की भी कहानी बन गई है.

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