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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसीलमपुर में नाबालिग की हत्या पर VHP सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग

सीलमपुर में नाबालिग की हत्या पर VHP सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग

Delhi News In Hindi: सीलमपुर में 17 वर्षीय लक्की कुमार की हत्या पर VHP ने सख्त रुख अपनाया है. प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने परिवार से मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय लक्की कुमार की हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता जताई है. रविवार को VHP के इंद्रप्रस्थ प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता गौतमपुरी इलाके में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार को संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

24 जून की रात सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी में लक्की कुमार पर चाकू से हमला किया गया. परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. 

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VHP ने कहा फैजान पर कड़ी कार्रवाई हो

सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की राजधानी में इस तरह की घटना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए. VHP की ओर से मुख्य आरोपी फैजान और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है. 

संगठन ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की अपील की. गुप्ता ने कहा कि यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो आगे आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा. 

पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं, CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. VHP का कहना है कि समाज इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 28 Jun 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Seelampur News
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