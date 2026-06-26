Ketan Murder Case: 45 मिनट में अंजाम दी गई केतन अग्रवाल की हत्या! पुलिस की जांच में पता चली टाइमलाइन
Ketan Agarwal Murder Case: लोहगढ़ किले पर केतन अग्रवाल की हत्या महज 45 मिनट में हुई. पुलिस की टाइमलाइन में सिया गोयल, चेतन चौधरी और सीसीटीवी फुटेज से जुड़े कई अहम सुराग सामने आए हैं.
लोहगढ़ किले पर केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. अब तक सामने आए तथ्यों के अनुसार, पूरी वारदात महज 45 मिनट के भीतर अंजाम दी गई. पुलिस की जांच में यही 45 मिनट सबसे अहम कड़ी बनकर सामने आए हैं. टिकट बुकिंग काउंटर के सीसीटीवी और मौके से जुटाए गए इनपुट के आधार पर पुलिस घटनाक्रम को जोड़ रही है.
पहले सिया और केतन पहुंचे, फिर आया चेतन
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिया गोयल और केतन अग्रवाल सुबह करीब 10:20 बजे लोहगढ़ किले के टिकट बुकिंग काउंटर पर पहुंचे. इसके महज 3-4 मिनट बाद आरोपी चेतन चौधरी भी वहां पहुंच गया.
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जांच में सामने आया है कि टिकट बुकिंग काउंटर के अलावा किले पर कोई अन्य सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं था, जिसके कारण घटनास्थल की गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकीं.
पुलिस के अनुसार, करीब 45 मिनट बाद चेतन चौधरी उसी टिकट काउंटर के सीसीटीवी कैमरे में नीचे उतरते हुए दिखाई देता है. पुलिस का मानना है कि किले पर पहुंचने से लेकर हत्या को अंजाम देने और वहां से लौटने तक की पूरी वारदात महज 45 मिनट के भीतर हुई.
तेज रफ्तार में चढ़ाई और वापसी की आशंका
स्थानीय लोगों के मुताबिक, लोहगढ़ किले पर सामान्य रूप से चढ़ने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है. किले की सीढ़ियां काफी ऊंची और खड़ी हैं. अगर कोई तेजी से चढ़े तो उसकी सांस फूलना स्वाभाविक है.
जांच के आधार पर यह माना जा रहा है कि जैसे ही सिया और केतन ऊपर पहुंचे, बिना समय गंवाए सिया केतन को सीधे उस स्थान की ओर ले गई, जहां कथित तौर पर घटना को अंजाम दिया गया.
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इसी तरह, अगर पुलिस के टाइमलाइन के अनुसार चेतन करीब 45 मिनट के भीतर ऊपर से नीचे लौटकर सीसीटीवी में दिखाई देता है, तो यह संकेत देता है कि वह काफी तेज गति से नीचे उतरा होगा. जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपियों की कोशिश वारदात के तुरंत बाद कम से कम समय में वहां से निकल जाने की रही होगी.