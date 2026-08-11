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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानश्रीगंगानगर: 15 अगस्त से पहले BSF कैंप में घुसा शख्स, मोबाइल में मिला PAK कनेक्शन!

श्रीगंगानगर: 15 अगस्त से पहले BSF कैंप में घुसा शख्स, मोबाइल में मिला PAK कनेक्शन!

Sriganganagar News In Hindi: श्रीगंगानगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF कैंप में घुसने की कोशिश नाकाम हुई. संदिग्ध के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों से कॉल और मैसेज का रिकॉर्ड मिला.

Written By : हरनेक कंबोज, श्रीगंगानगर |  Updated at : 11 Aug 2026 10:52 PM (IST)
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श्रीगंगानगर में BSF कैंप में संदिग्ध तरीके से घुसने की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोपी दीवार फांदकर कैंप के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी BSF जवानों ने उसे पकड़ लिया. मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी नंबरों से कॉल और मैसेज का रिकॉर्ड मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं.

मामला श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर का है. यहां BSF की 163वीं बटालियन के कैंप में 9 अगस्त की शाम करीब 6:05 बजे एक युवक बिना अनुमति के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. BSF जवानों की नजर उस पर पड़ गई और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया.

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पकड़े गए युवक की पहचान सुभाष चंदर पुत्र गोविंद राम, निवासी गांव 02 एफएफ, श्रीगंगानगर के रूप में हुई है. BSF ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसका मेडिकल करवाया और फिर रायसिंहनगर पुलिस के हवाले कर दिया.

मोबाइल फोन ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता

आरोपी के मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में कई ऐसे नंबर मिले हैं, जिनका कंट्री कोड पाकिस्तान का है. BSF की शुरुआती पूछताछ और कॉल डिटेल्स की जांच में सामने आया कि आरोपी ने इन नंबरों पर कई बार बातचीत और मैसेज किए थे.

इस खुलासे के बाद मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस ने BSF की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पकड़े गए आरोपी से अब JIC यानी ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में पूछताछ की जाएगी.

पाकिस्तानी नंबरों से कब-कब हुई बातचीत?

जांच में सामने आई कॉल डिटेल के मुताबिक, आरोपी के फोन पर पाकिस्तान के नंबरों से इनकमिंग कॉल भी आईं और उसने कुछ नंबरों पर खुद भी कॉल की.

  • 14 नवंबर 2025, शाम 8:07 बजे: पाकिस्तानी नंबर 9231379XXXX से इनकमिंग कॉल आई, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया.
  • 14 नवंबर 2025, शाम 8:35 बजे: नंबर 9230147XXXX पर आउटगोइंग कॉल की गई. दोनों के बीच करीब 2 मिनट 3 सेकंड बातचीत हुई.
  • 15 नवंबर 2025, शाम 8:37 बजे: नंबर 9230675XXXX पर आउटगोइंग कॉल की गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई.
  • 16 नवंबर 2025, सुबह 9:32 बजे: नंबर 9234353XXXX से इनकमिंग कॉल आई. इस दौरान करीब 2 मिनट 18 सेकंड बातचीत हुई.

स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी सतर्कता

सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को इसलिए भी गंभीर मान रही हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है. श्रीगंगानगर पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है और ऐसे समय में सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बरती जाती है.

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आर्मी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी BSF कैंप में घुसकर संवेदनशील जानकारी या तस्वीरें हासिल करने की कोशिश कर रहा हो सकता है. हालांकि, आरोपी का असली मकसद क्या था, यह जांच और पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ होगा.

फिलहाल BSF कैंप में संदिग्ध के घुसने और पाकिस्तानी नंबरों से उसके संपर्क के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं. जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी अहम जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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About the author हरनेक कंबोज, श्रीगंगानगर

हरनेक कंबोज राजस्थान के श्रीगंगानगर की खबरों पर मजबूत पकड़ रखते हैं. वो तीन सालों से एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं. 
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Published at : 11 Aug 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
BSF Camp Sriganganagar News RAJASTHAN NEWS
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