सिरोही में सनसनी: एक ही फंदे पर लटके मिले लड़का-लड़की के शव, युवती की गुमशुदगी पहले से दर्ज

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही में सनसनी: एक ही फंदे पर लटके मिले लड़का-लड़की के शव, युवती की गुमशुदगी पहले से दर्ज

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही जिले के रोवाड़ा गांव में एक बंद मकान में एक ही फांसी के फंदे पर युवक किशन नाथ (30) और युवती हंजा कुमारी (28) के शव लटके मिले. दोनों विवाहित और अलग गांवों के निवासी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में शिवगंज तहसील के कैलाश नगर थाना क्षेत्र का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सिरोही जिले के शिवगंज तहसील अंतर्गत कैलाश नगर थाना क्षेत्र के रोवाड़ा गांव में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बंद मकान के भीतर एक ही फांसी के फंदे पर युवक और युवती के शव लटके मिले. दोनों विवाहित बताए जा रहे हैं और अलग-अलग गांवों के निवासी हैं.

पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान शिवगंज के बड़गांव निवासी किशन नाथ (30) पुत्र फगलू नाथ के रूप में हुई है. वहीं युवती की पहचान केसरगंज, पिंडवाड़ा निवासी हंजा कुमारी (28) पुत्री पप्पू नाथ के रूप में की गई है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोसालिया के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

युवती की गुमशुदगी पहले से दर्ज

पुलिस ने बताया कि हंजा कुमारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिंडवाड़ा थाने में पहले से दर्ज है. वह 16 जनवरी से घर से गायब बताई जा रही थी. इस संबंध में परिजन तलाश कर रहे थे और थाने में रिपोर्ट भी दी गई थी. रोवाड़ा में शव मिलने की सूचना के बाद जब पहचान कराई गई तो युवती वही पाई गई, जिसकी गुमशुदगी दर्ज थी.

बंद मकान में मिले शव

सूचना मिलते ही कैलाश नगर पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा खुलवाकर भीतर देखा तो युवक-युवती मृत अवस्था में लटके मिले. प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि जिस मकान में यह घटना हुई, उसके मालिक उस समय घर पर नहीं थे. वे परिवार सहित बाहर गए हुए थे.

मकान बंद था और भीतर से किसी तरह की आवाज भी नहीं आ रही थी.ग्रामीणों को संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया.

संघर्ष के निशान नहीं मिले

शिवगंज DSP पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि कैलाश नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि रोवाड़ा गांव के एक बंद मकान में एक ही फंदे पर लड़का और लड़की लटके हुए हैं. सूचना मिलते ही थानाधिकारी ओमप्रकाश पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे. मकान का दरवाजा खुलवाया गया और भीतर जांच की गई. प्रारंभिक निरीक्षण में किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं. शवों को सुरक्षित रूप से नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई.

पुलिस जुटी जांच में

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों ने एक साथ यह कदम क्यों उठाया. क्या दोनों के बीच पहले से कोई संबंध था, और किन परिस्थितियों में वे रोवाड़ा पहुंचे—इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल्स, आसपास के लोगों से पूछताछ और परिजनों के बयान के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है.

कई सवालों के जवाब अब तक नहीं

इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं:

- दोनों विवाहित थे, फिर भी एक साथ क्यों थे?
- उन्हें रोवाड़ा के उस खाली मकान का पता कैसे चला?
- 16 जनवरी से गायब युवती इतने दिन कहां रही?
- क्या यह वास्तव में आत्महत्या है या कुछ और?
- दोनों के बीच क्या रिश्ता था?

पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर

दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके पोसालिया अस्पताल पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

इलाके में शोक का माहौल

घटना के बाद रोवाड़ा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक और चर्चाओं का माहौल है. लोग तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपील की है कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें. प्रशासन का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है. वे मकान के अंदर से सबूत एकत्र करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था.

पुलिस दोनों परिवारों से विस्तृत पूछताछ कर रही है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या परिवार वालों को दोनों के बीच किसी रिश्ते की जानकारी थी या नहीं.

Input By : Tushar Purohit
Published at : 22 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Sirohi News CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

