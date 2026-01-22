एक्सप्लोरर
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने के. पलानीस्वामी को राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement
इंडिया
6 Photos
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL