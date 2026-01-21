जोधपुर: लहंगे में छिपाकर की 30 हजार की चोरी, घी का डिब्बा गिरते ही खुली महिला गैंग की पोल

राजस्थान की सूर्यनगरी में इन दिनों एक शातिर महिला चोर गैंग आतंक का पर्याय बनी हुई है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में डिपार्टमेंटल स्टोर्स और शोरूम्स को निशाना बनाने वाली इस गैंग ने सांगरिया बाईपास स्थित एक ग्रॉसरी स्टोर में फिल्मी अंदाज में चोरी को अंजाम दिया. महिलाओं ने अपने पारंपरिक लहंगे के भीतर विशेष जेबें और थैलियां बना रखी थीं, जिसमें वे कीमती सामान छिपाकर रफूचक्कर हो जाती थीं.

जानकारी के अनुसार, पार्श्वनाथ सिटी स्थित ग्रीन ग्रॉसरी स्टोर में तीन महिलाएं ग्राहक बनकर दाखिल हुईं. इन महिलाओं ने बड़ी सफाई से स्टोर में रखे घी के डिब्बे, महंगे ड्राई फ्रूट्स और अन्य कीमती उत्पादों को उठाकर अपने लहंगे के भीतर छिपी थैलियों में भरना शुरू कर दिया. दुकानदार को भनक तक नहीं लगी कि उसके सामने खड़ी महिलाएं पल भर में हजारों का माल पार कर रही हैं.

एक गलती और बेनकाब हुई गैंग

चोरी करने के बाद महिलाएं बाहर खड़ी एक टैक्सी की तरफ बढ़ रही थीं, जहाँ उनका एक पुरुष साथी पहले से ही फरार होने के लिए तैयार खड़ा था. इसी दौरान एक महिला के लहंगे से अचानक घी का डिब्बा नीचे गिर गया. पास से गुजर रहे एक राहगीर की नजर इस पर पड़ी और उसने तुरंत दुकानदार को सतर्क किया.

CCTV फुटेज ने खोली पोल

दुकानदार ने जब राहगीर की बात पर संदेह होने पर सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले, तो उसके होश उड़ गए. कैमरे में साफ दिख रहा है कि महिलाएं किस तरह सामान को उठाकर अपने कपड़ों में छिपा रही थीं. इस चोरी से दुकानदार को करीब 25 से 30 हजार रुपये की चपत लगी है.

पुलिस की रडार पर 'लहंगा गैंग'

जोधपुर पुलिस के अनुसार, शहर में इस तरह की कई गैंग सक्रिय हैं जो भीड़भाड़ वाले शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को निशाना बनाती हैं. सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं के चेहरे और भागने के लिए इस्तेमाल की गई टैक्सी का नंबर पुलिस के हाथ लग गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरी गैंग सलाखों के पीछे होगी.