सहेली ने की थी चरित्र पर टिप्पणी, महिला ने गला दबाकर मार डाला! ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

राजस्थान में सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए महज 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. इस चुनौतीपूर्ण हत्याकांड में पुलिस ने मृतका की सहेली और पड़ोसी महिला को ही गिरफ्तार कर लिया है. तेज-तर्रार कार्रवाई, तकनीकी साक्ष्यों और सूक्ष्म जांच के चलते अनादरा पुलिस ने न केवल आरोपी को बेनकाब किया, बल्कि आमजन में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा भी मजबूत किया है.

जानकारी के अनुसार, अनादरा थाना क्षेत्र के असावा गांव में 7 जनवरी को महिला कांता देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. प्रारंभिक जांच में हत्या के कोई स्पष्ट सुराग सामने नहीं आ रहे थे, जिससे यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर बन गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने विशेष टीमों का गठन कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए.

तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल्स से मिला सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के सामाजिक और पारिवारिक संपर्कों की बारीकी से पड़ताल की. तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और संदिग्ध गतिविधियों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस का शक मृतका की सहेली व पड़ोसी मधु देवी पर गया. गहन पूछताछ और मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद आरोपी मधु देवी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

चरित्र पर टिप्पणी बनी हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतका कांता देवी द्वारा उसके चरित्र पर की गई टिप्पणी से वह मानसिक रूप से आहत थी. इसी रंजिश के चलते उसने आपा खो दिया और कांता देवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने अपराध को छिपाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी एक न चली.

इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे में अनादरा थाना प्रभारी कमलेश गहलोत की विशेष भूमिका रही. नवनियुक्त SHO के रूप में कार्यभार संभालते ही उन्होंने क्षेत्र में चोरी, अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. उनके नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सूझबूझ, तकनीकी दक्षता और सतत पूछताछ के जरिए रिकॉर्ड समय में इस मामले को सुलझाया.

पुलिस की कार्यशैली की हो रही सराहना

ब्लाइंड मर्डर जैसे चुनौतीपूर्ण मामले का शीघ्र खुलासा होने से सिरोही पुलिस की कार्यशैली की चारों ओर सराहना हो रही है. आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है, वहीं अपराधियों में कानून का भय भी स्पष्ट नजर आ रहा है. एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में अनादरा पुलिस लगातार अवैध माफियाओं, तस्करों और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है.

आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय

अनादरा पुलिस द्वारा इस हत्याकांड का सफल खुलासा यह संदेश देता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और अपराध कर बच पाना मुश्किल है. आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा कर अनादरा SHO कमलेश गहलोत और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि सिरोही पुलिस अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है.