हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: आबूरोड में हवाला कारोबार पर बड़ी चोट, प्राइवेट बस से करोड़ों का सोना-चांदी और नकदी जब्त

Rajasthan: आबूरोड में हवाला कारोबार पर बड़ी चोट, प्राइवेट बस से करोड़ों का सोना-चांदी और नकदी जब्त

Rajasthan News: आबूरोड में रीको थाना पुलिस ने हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट ट्रैवल्स बस से भारी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी जब्त की है. एक यात्री को गिरफ्तार किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Feb 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

जिले में हवाला कारोबार पर शिकंजा कसते हुए रीको थाना पुलिस ने सिरोही के आबूरोड में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सोना-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है. जब्त किए गए आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस मामले में एक यात्री को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्योहारों को देखते हुए अवैध लेन-देन और हवाला गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इसी के तहत रीको थाना पुलिस ने आबूरोड क्षेत्र में नाकाबंदी और सघन जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के समय हवाला कारोबार बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए जांच को और तेज किया गया है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़ी गई ट्रैवल्स बस

थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस को रोका. बस में सवार यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से जांच की गई. इसी दौरान एक यात्री के बैग को संदिग्ध मानते हुए जब तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई.

तलाशी में यात्री के बैग से बिना किसी बिल या वैध दस्तावेज के 513 ग्राम सोना, 1 किलो 390 ग्राम चांदी, 2 लाख 4 हजार 500 रुपये नकद और 2 जीपीएस डिवाइस बरामद की गईं. पुलिस के मुताबिक आरोपी इन आभूषणों और नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही कोई वैध कागजात दिखा पाया.

आरोपी की हुई पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान चंदूलाल पुत्र जैसा जी के रूप में हुई है. वह मूल रूप से सिरोही जिले का रहने वाला है और फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद में रह रहा था. प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को उसके हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका मिली है.

हवाला कनेक्शन की गहन जांच

पुलिस का मानना है कि आरोपी अवैध रूप से सोने-चांदी और नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा था. बरामद जीपीएस डिवाइस के आधार पर उसके संपर्कों, रूट और नेटवर्क की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह माल कहां से लाया गया था और किसे सौंपा जाना था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. बरामद सोना-चांदी और नकदी को जब्त कर सुरक्षित रखवाया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.

Input By : तुषार पुरोहित
और पढ़ें
Published at : 05 Feb 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Abu Road News Hawala Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
हेल्थ
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
शिक्षा
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget