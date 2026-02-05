जिले में हवाला कारोबार पर शिकंजा कसते हुए रीको थाना पुलिस ने सिरोही के आबूरोड में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सोना-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है. जब्त किए गए आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस मामले में एक यात्री को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्योहारों को देखते हुए अवैध लेन-देन और हवाला गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इसी के तहत रीको थाना पुलिस ने आबूरोड क्षेत्र में नाकाबंदी और सघन जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के समय हवाला कारोबार बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए जांच को और तेज किया गया है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़ी गई ट्रैवल्स बस

थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस को रोका. बस में सवार यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से जांच की गई. इसी दौरान एक यात्री के बैग को संदिग्ध मानते हुए जब तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई.

तलाशी में यात्री के बैग से बिना किसी बिल या वैध दस्तावेज के 513 ग्राम सोना, 1 किलो 390 ग्राम चांदी, 2 लाख 4 हजार 500 रुपये नकद और 2 जीपीएस डिवाइस बरामद की गईं. पुलिस के मुताबिक आरोपी इन आभूषणों और नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही कोई वैध कागजात दिखा पाया.

आरोपी की हुई पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान चंदूलाल पुत्र जैसा जी के रूप में हुई है. वह मूल रूप से सिरोही जिले का रहने वाला है और फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद में रह रहा था. प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को उसके हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका मिली है.

हवाला कनेक्शन की गहन जांच

पुलिस का मानना है कि आरोपी अवैध रूप से सोने-चांदी और नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा था. बरामद जीपीएस डिवाइस के आधार पर उसके संपर्कों, रूट और नेटवर्क की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह माल कहां से लाया गया था और किसे सौंपा जाना था.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. बरामद सोना-चांदी और नकदी को जब्त कर सुरक्षित रखवाया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.