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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही: 15 रुपये के लिए कर दी 8 वर्षीय मासूम की हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

सिरोही: 15 रुपये के लिए कर दी 8 वर्षीय मासूम की हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

Sirohi Crime: सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बालक की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 12 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बालक की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार कंचे के खेल में जीते 15 रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने मासूम की हत्या कर दी थी. आरोपी की पहचान पप्पूराम पुत्र कालूराम है और वो भोजानाड़ी, थाना क्षेत्र रोहिड़ा के रूप में हुई है.

स्कूल से लौटने के बाद कंचे खेलने गए थे दोनों

पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त 2026 को मृतक भीमाराम की मां ने उसे खेत पर खेलने के लिए भेजा था. इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी पप्पूराम से हुई. दोनों के बीच पहले से कंचे खेलने की आदत थी. घटना वाले दिन भी दोनों कंचे खेल रहे थे. बताया गया कि खेल के दौरान भीमाराम ने करीब 15 रुपये जीते थे.

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी को यह बात नागवार गुजरी. इसके बाद वह मासूम को झाड़ियों की तरफ ले गया. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने झाड़ियों में ले जाकर बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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मौत के बाद शव झाड़ियों में छोड़कर चला गया आरोपी

एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़  ने बताया कि घटना के बाद आरोपी झाड़ियों से बाहर आया तो गांव के मोती काका ने उसे देखा. मोती काका को देखकर आरोपी वापस झाड़ियों में छिप गया. उनके वहां से जाने के बाद आरोपी झाड़ियों से निकलकर अपने घर चला गया.

इधर, मासूम के पिता लाडूराम अपने पुत्र की तलाश कर रहे थे. काफी तलाश के बाद भीमाराम का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. इसके बाद पिता की रिपोर्ट पर 6 अगस्त 2026 को धारा 194 बीएनएसएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों से हत्या की पुष्टि

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया. जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को मासूम की हत्या किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले.

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पप्पूराम को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की है.

पुलिस टीम ने तेजी से की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान और वृत्ताधिकारी पिंडवाड़ा भंवरलाल चौधरी के सुपरविजन में रोहिड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की. थानाधिकारी ओमकरण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी तक पहुंचकर मामले का खुलासा किया. पुलिस अब मामले में आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है. साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं और साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

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Published at : 12 Aug 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
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