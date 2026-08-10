मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु के ताज होटल में दो बेटियों की हत्या, पिता ने की खुदकुशी की कोशिश

बेंगलुरु के ताज होटल में दो बेटियों की हत्या, पिता ने की खुदकुशी की कोशिश

Bengaluru Police: DCP मिथुन कुमार GK ने कहा कि सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर से तंग आ चुका हूं. उसने मुझे दुख दिया है. मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जा रहा हूं.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 10 Aug 2026 11:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है।

बेंगलुरु के नागवारा इलाके में दो मासूम बच्चियों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय एसजी इमरान पर अपनी दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. इसके बाद इमरान ने कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश की. मृत बच्चियों की पहचान 5 वर्षीय शेख जेहरा और 10 वर्षीय शेख जोया के रूप में हुई है. दोनों बच्चियां नागवारा इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थीं.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार (10 अगस्त, 2026) की शाम ताज होटल के सिक्योरिटी मैनेजर की ओर से संदिग्ध मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर बच्चियों के पिता इमरान की हालत गंभीर मिली. ताज होटल की सुरक्षा टीम ने उसे इलाज के लिए मणिपाल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के मुताबिक, इमरान फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है.

मामले के बारे में पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस के अनुसार, इमरान ने दोनों बच्चियों की गला घोंटकर हत्या की. मामले की जांच कर रही पुलिस को एक कथित नोट भी मिला है. नोट में इमरान ने पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद का जिक्र किया है. उसने पत्नी पर शक होने और किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके संबंध होने के कथित सबूत मिलने का भी दावा किया है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि बच्चियों की हत्या की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है.

नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन के डीसीपी के नेतृत्व में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब घटनास्थल से मिले सबूतों, कथित नोट और परिवार से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. मामले में आगे की जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.

कैसे हुआ पूरे मामले का खुलासा?

बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, इमरान एक प्राइवेट कैब कंपनी में मैनेजर था और नागवारा मेन रोड के पास बिलालनगर में रहता था. वह रविवार (9 अगस्त, 2026) की शाम करीब 7.30 बजे होटल के चौथे मंजिल पर एक कमरे में रुका था. होटल स्टाफ के अनुसार, इमरान ने कहा था कि वह कमरा इसलिए ले रहा है, क्योंकि उसे दुबई से आने वाले एक मेहमान को रिसीव करना है, जो रविवार (9 अगस्त) की आधी रात के बाद पहुंचेगा. उसने होटल स्टाफ से कहा था कि वह सोमवार (10 अगस्त) की सुबह चेक-आउट कर लेगा.

हालांकि, जांच अधिकारी ने बताया कि इमरान ने सोमवार (10 अगस्त) की सुबह चेक-आउट नहीं किया. पुलिस ने कहा कि दोपहर 12.30 बजे हाउसकीपिंग स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शाम 4.30 बजे उन्होंने फिर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला. इसके बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे होटल के मैनेजर ने डुप्लिकेट चाबी से दरवाजा खोला.

मैनेजर ने पुलिस को बताया कि बच्चियां बिस्तर के पास मृत पड़ी थीं और इमरान, जिसका गला कटा हुआ था, सोफे के पास पड़ा था. तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और तीनों को पास के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया और इमरान का अभी भी इलाज चल रहा है.

मामले पर नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन के DCP ने दी जानकारी

नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) मिथुन कुमार GK ने कहा, ‘शाम को हमें होटल के सिक्योरिटी मैनेजर का फोन आया, जिसमें दो बच्चियों की संदिग्ध मौत और एक आदमी के जिंदगी-मौत से जूझने की जानकारी दी गई घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है और पुलिस को शक है कि इसे इमरान ने ही लिखा था. सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की वजह से जिंदगी से तंग आ चुका हूं. मेरे पास उसके अफेयर को साबित करने के सबूत हैं. उसने मुझे दुख पहुंचाया है. मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जा रहा हूं. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.’ 

यह भी पढ़ेंः कोलंबिया भूकंप: ढहती इमारतें और चीखते लोग..., 77 मौत के बाद इमरजेंसी का ऐलान

Published at : 10 Aug 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Bengaluru Police Karnataka News CRIME

Frequently Asked Questions

इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ?

होटल स्टाफ ने इमरान के चेक-आउट न करने पर कमरा खोला। उन्होंने बच्चियों को मृत और इमरान को घायल पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बेंगलुरु के ताज होटल में दो बेटियों की हत्या, पिता ने की खुदकुशी की कोशिश
बेंगलुरु के ताज होटल में दो बेटियों की हत्या, पिता ने की खुदकुशी की कोशिश
इंडिया
BJP की सियासत का जो अब तक रहा 'हथियार', कैसे विपक्ष उसी को ढाल बना कर रहा वार
BJP की सियासत का जो अब तक रहा 'हथियार', कैसे विपक्ष उसी को ढाल बना कर रहा वार
इंडिया
सौरव गांगुली की निजी सचिव ने दर्ज कराई शिकायत, धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप
सौरव गांगुली की निजी सचिव ने दर्ज कराई शिकायत, धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप
इंडिया
UP चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिए ये निर्देश
UP चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिए ये निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाठियां, कंटीले तारों के बैरिकेड्स और जिद… किस उलझन में फंसी झारखंड सरकार?
लाठियां, कंटीले तारों के बैरिकेड्स और जिद… किस उलझन में फंसी झारखंड सरकार?
विश्व
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
ईरान ने मांगा जंग का हर्जाना, ट्रंप बोले- पहले हमारे शहीदों का हिसाब दो
महाराष्ट्र
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
15 अगस्त को क्या करेंगे अभिजीत दीपके? वीडियो जारी कर बताया प्लान
क्रिकेट
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
इंडिया
UP चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिए ये निर्देश
UP चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी ने दिए ये निर्देश
इंडिया
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget