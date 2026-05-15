सीकर में खदान धंसने से दबे 5 मजदूर, 4 का रेस्क्यू, एक अब भी मलबे के नीचे 

राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के मोकलवास पंचायत के झरिंडा गांव में देर शाम को एक खनन क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार श्याम क्रेशर के नाम से संचालित खदान में अचानक एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से वहां काम कर रहे मजदूर और मशीनें मलबे में दब गए. हादसे के समय खदान में एलएंडटी मशीन, डंपर और मजदूर कार्य कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे में चार मजदूर मलबे में दब गए थे. प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से 4 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. वहीं, फिलहाल दयाल नाम का एक शख्स अब भी दबा हुआ है. यह मजदूर नाबालिग बताया जा रहा है.

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खराब मौसम के कारण रेस्क्यू मुश्किल

हादसे में दो डंपर एल एंड टी मशीन और काम करने वाले पत्थरों की चपेट में आए. घायलों में दीपावास निवासी दशरथ सिंह, विक्रम सिंह, चैन सिंह और भगत सिंह शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए कोटपूतली लेकर गए.

सूचना मिलने पर नीमकाथाना डिप्टी, सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया. हालांकि अंधेरा अधिक होने के कारण अभी तक रेस्क्यू अभियान में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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