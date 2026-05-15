राजस्थान के भीलवाड़ा में एक वहशी पति ने दरदंगी की सारी हद पार करते हुए अपनी ही गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पत्नी के अवैध संबंधों के शक पर हुए इस विवाद के बाद आवेश में आकर पति ने ना केवल उससे मारपीट की जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया. वहीं यह बात भी सामने आ रही है कि पति ने उसकी कोख से खुद के हाथों से नवजात भ्रुण को बाहर निकाल दिया जिसके कारण उसे अत्यधिक खून का रिसाव होने लगा.

फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम परिवार जनों के भीलवाड़ा पहुंचने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इसके बाद और भी जानकारी सामने आ सकती है. महिला की चीख-पुकार सुनकर पडौसी वहां पहुंचे तो रूह कंपने वाला दृश्य देखकर सभी हतप्रभ रह गए. क्षेत्रवासी आनन-फानन में महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे मगर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां बीएसएल कॉलोनी में रहने वाले यूपी हरदोई निवासी एक फैक्ट्री श्रमिक गोपी यादव की अपनी गर्भवती पत्नी रोली देवी से उसके अवैध संबंधों के शक को लेकर झगड़ा हो गया. इसके बाद आक्रोशित गोपी ने रोली के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी. जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया. क्षेत्रवासियों के अनुसार उसके पति ने मारपीट के दौरान पत्नी के कोख से अपने हाथ से नवजात भ्रुण को बाहर निकाल दिया था. जिसके कारण उसके अत्यधिक रक्त रिसाव शुरू हो गया. जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो अत्यधिक रक्तस्त्राव के कारण उसने दम तोड़ दिया. हमीरगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी है और उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

पुलिस कर रही छानबीन

हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार बेड़ा ने कहा कि थाने पर सूचना मिली की बीएसएल कॉलोनी में पति ने पत्नी से मारपीट की है. जिसके कारण उसकी अस्पताल में मौत हो गई. इसके बाद हम मौके पर पहुंचे और एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाएं. इस दौरान मृतका की पुत्री रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसके पिता द्वारा उसकी मॉं को पीठा गया था. जिसके कारण उसकी मौत हो गई. फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाकर उसके परिजनो को सूचना दे दी है. वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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