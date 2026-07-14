भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 6 दिन के भीतर 5 महिलाओं की मौत के मामले ने पूरे राजस्थान में चिंता बढ़ा दी है. इस घटनाक्रम के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर मंगलवार (14 जुलाई) को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे. उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और साफ कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से भी मिले मंत्री

भीलवाड़ा पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री का सर्किट हाउस में स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय का दौरा किया. मंत्री ने मेडिकल आईसीयू, गायनिक ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली.

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मंत्री ने उन नवजात बच्चों की भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए, जिनकी माताओं की मौत हो चुकी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बच्चों के इलाज और देखभाल में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

15 जुलाई से चलेगा 5 दिवसीय विशेष अभियान

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 15 जुलाई से 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी. इस अभियान को लेकर सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

उच्च स्तरीय बैठक में हुई पूरे मामले की समीक्षा

अस्पताल निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई. बैठक में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञों, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

बैठक में पांचों मौत के मामलों की अलग-अलग समीक्षा की गई. साथ ही डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन को सभी चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए.

मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार हर मातृ मृत्यु को बेहद गंभीरता से लेती है. पूरे मामले की जांच राज्य स्तरीय समिति कर रही है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके.

उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी, डॉक्टर या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अस्पताल प्रशासन ने दी मौतों पर सफाई

वहीं, अस्पताल प्रशासन ने मीडिया में आई खबरों पर अपना पक्ष भी रखा. प्रशासन के मुताबिक जिन पांच महिलाओं की मौत का जिक्र किया जा रहा है, उनमें से एक महिला प्रसूता नहीं थीं. वह बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती थीं और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई.

एक अन्य महिला का अस्पताल में ऑपरेशन भी नहीं हुआ था. उन्हें गंभीर हालत में रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान हाइपोवोलेमिक शॉक से उनकी मौत हो गई. बाकी तीन महिलाओं की मौत पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, HELLP सिंड्रोम और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव (PPH) तथा DIC जैसी गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण हुई.

संक्रमण के दावे को अस्पताल ने बताया गलत

अस्पताल प्रशासन ने संक्रमण के आरोपों को भी खारिज किया. अधिकारियों का कहना है कि संबंधित सभी सिजेरियन ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर नंबर-1 में किए गए थे, जहां किसी तरह के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई.

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ऑपरेशन थिएटर नंबर-2 को माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर पहले ही बंद कर दिया गया था और वहां कोई ऑपरेशन नहीं किया गया.

प्रशासन ने बताया कि अस्पताल में फिलहाल 22 स्टरलाइज्ड ऑपरेशन सेट उपलब्ध हैं और 10 अतिरिक्त सेट रिजर्व में रखे गए हैं. यहां प्रतिदिन औसतन 15 से 20 सिजेरियन ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं.