कांडला हाईवे पर दर्दनाक हादसा: गैस टैंकर-बाइक भिड़ंत में पिता और 3 साल के बेटे की मौत

राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर थाना क्षेत्र में कांडला हाईवे पर बुधवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और उसके 3 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और 7 महीने का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए.

रेवदर थाने के एएसआई भरत कुमार ने बताया कि राजगढ़ के पास कांडला हाईवे पर तेज रफ्तार गैस टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में असावा निवासी जयंतीलाल (30) और उसके 3 वर्षीय पुत्र रवि की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पत्नी एवन देवी (25) और 7 महीने का पुत्र आकाश गंभीर रूप से घायल हो गए.

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ससुराल से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, जयंतीलाल अपनी पत्नी और बच्चों को लेने के लिए रेवदर क्षेत्र के हड़मतिया स्थित ससुराल गया था. बुधवार रात परिवार के साथ बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान घर से महज एक किलोमीटर पहले राजगढ़ के पास तेज रफ्तार गैस टैंकर ने बाइक को चपेट में ले लिया. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

राहगीरों की सूचना पर रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल एवन देवी व मासूम आकाश को तत्काल रेवदर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया. पुलिस ने टैंकर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक के भाई हीरालाल ने बताया कि जयंतीलाल परिवार का मेहनतकश सदस्य था और वेल्डिंग का कार्य करता था. उसकी शादी करीब सात वर्ष पूर्व हुई थी. परिवार में वृद्ध माता-पिता, दो भाई, पत्नी और बच्चे हैं. हादसे के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने बताया कि जयंतीलाल के बड़े भाई की मौत भी पूर्व में एक सड़क हादसे में हो चुकी है. ऐसे में एक बार फिर हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग मृतकों के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे.

पुलिस कर रही मामले की जांच

रेवदर पुलिस ने पिता-पुत्र के शवों को कब्जे में लेकर रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. गुरुवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिए गए. पुलिस ने गैस टैंकर को जब्त कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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