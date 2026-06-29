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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट

दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में उमस भरी गर्मी से राहत के आसार है, IMD ने 29 जून यानी आज शाम 6:45 बजे तक तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में 70-90 किमी/घंटा की हवाएं चलेंगी.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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भीषण गर्मी और उमस से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अब मौसम से थोड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने सोमवार 29 जून 2026 को जिला स्तरीय पूर्वानुमान जारी करते हुए तेज आंधी और बारिश का अलर्ट दिया है. यह चेतावनी शाम 6:45 बजे तक प्रभावी रहेगी.

IMD के अनुसार, दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा के झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं.

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सतर्क रहने की सलाह, संभावित नुकसान से बचाव जरूरी

मौसम विभाग ने आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभों और ढीली छतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान खुले में न निकलें, खासकर बिजली गिरने की स्थिति में संभलकर रहें. 

मौसम बदलाव से दिल्लीवासियों को उम्मीद

पिछले कई दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया था. अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री के आसपास रह रहा था. IMD के इस अलर्ट से दिल्लीवासियों को उम्मीद है कि बारिश के बाद मौसम सुहावना बनेगा और गर्मी से राहत मिलेगी. 

विभाग की चेतावनी

IMD ने यातायात विभाग, दिल्ली पुलिस और नगर निगमों को भी अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटा जा सके. तेज हवाओं और बारिश के दौरान ड्राइविंग सावधानी बरतने और बिजली उपकरणों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 29 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Weather Alert Rain Thunderstorm DELHI NEWS
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