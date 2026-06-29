हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदौसा: पति करता था चरित्र पर शक, महिला ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट

दौसा: पति करता था चरित्र पर शक, महिला ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट

Rajsthan News In Hindi: दौसा में पत्नी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की पत्थर मारकर हत्या कर दी. चरित्र पर शक था विवाद की वजह. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया, बेटे से पूछताछ जारी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के दौसा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 जून की रात 40 वर्षीय रमेश बैरवा की अपनी पत्नी ममता के साथ कहासुनी हुई. पुलिस के अनुसार पति रमेश को पत्नी ममता पर कथित अवैध संबंधों का शक था. इसी शक को लेकर घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली.

11 साल की उम्र में दिल दहला देने वाली वारदात, तीन दोस्तों ने 10 साल के मासूम को मार डाला! यह थी वजह

हत्या के बाद छिपाने की कोशिश, लेकिन पुलिस जांच में खुला राज 

आरोप है कि रमेश पर भारी पत्थर से हमला किया गया. सिर पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शव घर के पास ही मिला. हत्या के बाद आरोपी पक्ष ने मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को बयानों और परिस्थितियों में कई विरोधाभास मिले. लेकिन सख्त पूछताछ में हत्या का राज खुल गया.

लंबे समय से घर में चल रहा था विवाद, पत्नी पर था अवैध संबंधों का शक

पुलिस ने ममता को गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग बेटे से भी पूछताछ की जा रही है. मामले की गहराई से जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच लगातार हो रहे झगड़ों ने इस खौफनाक घटना को जन्म दिया. कहा जा रहा है कि पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक था, जिसको लेकर लगातार झगड़े हो रहे थे.

हत्या से इलाके में सनसनी

घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में खासी चर्चा है. लोग इस बात से हैरान हैं कि पारिवारिक विवाद इतना खतरनाक रूप ले सकता है कि पत्नी और बेटा मिलकर घर के मुखिया की हत्या कर दें. इस घटना ने घरेलू हिंसा और आपसी अविश्वास के गंभीर परिणामों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

जयपुर: CM भजनाल शर्मा के काफिले को VIP ट्रीटमेंट नहीं, रेड सिग्नल पर रुका, मोमोज गर्ल विवाद के बाद एक्शन

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 29 Jun 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Dausa News Rajsthan News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
दौसा: पति करता था चरित्र पर शक, महिला ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट
दौसा: पति करता था चरित्र पर शक, महिला ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर उतार दिया मौत के घाट
राजस्थान
Rajasthan News: यमुना जल समझौते पर दिल्ली में MoU, 30 वर्षों से लंबित जल परियोजना जल्द होगी शुरू
राजस्थान: यमुना जल समझौते पर दिल्ली में MoU, 30 वर्षों से लंबित जल परियोजना जल्द होगी शुरू
राजस्थान
जयपुर: CM भजनाल शर्मा के काफिले को VIP ट्रीटमेंट नहीं, रेड सिग्नल पर रुका, मोमोज गर्ल विवाद के बाद एक्शन
जयपुर: CM भजनाल शर्मा के काफिले को VIP ट्रीटमेंट नहीं, रेड सिग्नल पर रुका, मोमोज गर्ल विवाद के बाद एक्शन
राजस्थान
Kota News: कोटा में करंट ने ली दो बच्चों की जान, छत में पानी भरते समय हादसा; बिजली कंपनी पर कार्रवाई की मांग
कोटा में करंट ने ली दो बच्चों की जान, छत में पानी भरते समय हादसा; बिजली कंपनी पर कार्रवाई की मांग
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
महाराष्ट्र
नसरपुर: 4 साल की बच्ची का रेप करने वाला भीमराव कांबले चढ़ेगा सूली! फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर करने वाला भीमराव कांबले सूली पर चढ़ेगा! मिली फांसी की सजा
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
Parenting
Toddler Behaviour: टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
एग्रीकल्चर
Pusa Basmati 1882: कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
ABP NEWS
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
ABP NEWS
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
ABP NEWS
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
ABP NEWS
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
ABP NEWS
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
Embed widget