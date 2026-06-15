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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'ट्रेन में आग' की अफवाह से मची भगदड़, बीकानेर की महिला समेत 4 बच्चों की मौत, अशोक गहलोत ने जताया दुख

'ट्रेन में आग' की अफवाह से मची भगदड़, बीकानेर की महिला समेत 4 बच्चों की मौत, अशोक गहलोत ने जताया दुख

Dhaulpur Train Accident: बीकानेर की एक महिला व बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जाहिर किया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई. इस घटना के पीछे एक अफवाह बताई जा रही है. दरअसल ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इस घबराकर यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे थे.

इस बीच दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन के सामने आने से 4 लोगों ने अपनी जान गवां दी. इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इस हादसे में राजस्थान के बीकानेर की एक महिला व बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जाहिर किया है.

अशोक गहलोत ने व्यक्त की संवेदनाएं

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, "धौलपुर के पास अफवाह के चलते हुए ट्रेन हादसे में बीकानेर की महिला व बच्चे सहित 4 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद व हृदयविदारक है."

उन्होंने आगे लिखा, "रेलवे को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सकें. मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को इस कठिन समय में संबल व धैर्य प्रदान करें. 

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राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने जताया दुख

इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी दुख जताया है. डोटासरा ने लिखा, "धौलपुर के पास ट्रेन में आग की अफवाह से उतरे यात्रियों के दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा हृदयविदारक है. हादसे में बीकानेर की महिला एवं एक बच्चे समेत 4 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है. 

उन्होंने आगे लिखा, "मृतकों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति और परिवारजनों को संबल प्रदान करें." बता दें कि इस घटना में घायल लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह सभी मृतक आगरा से मुरैना जा रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. जिससे मौके पर ही चार की मौत हो गई.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Govind Singh Dotasra Ashok Gehlot Dhaulpur News Bikaner News RAJASTHAN NEWS
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