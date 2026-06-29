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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबबीता धाकड़ की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेशी, आतंकी संगठन ISI के लिए जासूसी के आरोप

बबीता धाकड़ की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेशी, आतंकी संगठन ISI के लिए जासूसी के आरोप

Jaipur News: आतंकी संगठन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार बबीता धाकड़ की आज सोमवार (29 जून) को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई. बीता पर आतंकी संगठन के लिए जासूसी करने का आरोप है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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  • बबीता धाकड़ जैश-ए-मोहम्मद के लिए जासूसी आरोप में गिरफ्तार हुईं.
  • सुरक्षा कारणों से वीडियो पेशी, न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ी.
  • जांच में धर्म परिवर्तन, जैश आतंकी से निकाह का खुलासा.
  • पाकिस्तान जाकर सुसाइडल बम प्रशिक्षण लेने की योजना बनाई थी.

आतंकी संगठन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार बबीता धाकड़ की आज सोमवार (29 जून) को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई. बबीता पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप हैं. 

बबीता को जयपुर की जिला अदालत के सीजेएम 2 की कोर्ट में पेश किया गया था. सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा की पेशी कराई गई. कोर्ट ने आरोपी बबीता जाखड़ की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ाते हुए जेल में ही रखे जाने का आदेश दिया है. अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह शेखावत के मुताबिक 15 दिनों बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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पहले किया गया था वेकेशन कोर्ट में पेश

वेकेशन कोर्ट ने उसे शनिवार (27 जून) को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से पहले आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) की टीम ने कोर्ट में आरोपी बबीता का वारंट पेश किया था. सात दिनों की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ATS ने बबीता को शनिवार को जयपुर की वेकेशन कोर्ट में पेश किया था.  वेकेशन कोर्ट ने उसे दो दिनों की  न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. ATS ने 20 जून को बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को जयपुर से गिरफ्तार किया था.

पूछताछ में किए कई खुलासे

ATS सूत्रों के मुताबिक सात दिनों की पूछताछ में उससे कई बेहद चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हुई हैं. जांच एजेंसी ATS ने आज आरोपी बबीता जाखड़ का पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अपील नहीं की. ATS की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई थी कि बबीता जाखड़ ने ऑनलाइन तरीके से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था. जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी से निकाह करने के लिए उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था. 

कौन है बबीता धाकड़?

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली बबीता धाकड़ की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. हालांकि, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति से उसका अलगाव हो गया था. इसके बाद से वो जयपुर में अपने पिता के घर रहती थी. ATS के सूत्रों के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद से वो बेहद कट्टर हो गई थी और जल्द ही पाकिस्तान जाने की तैयारी में थी. वहां उसे फिजिकल तरीके से सुसाइडल बम बनने की भी ट्रेनिंग लेनी थी. 

दावा है कि उसने ऑनलाइन तरीके से इस बारे में काफी जानकारी हासिल भी कर रखी थी. जांच एजेंसी ATS अब इस बात का पता लगाने की कोशिश में है कि जैश के आतंकी के संपर्क में आने के बाद स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हुए क्या उसने कुछ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा था. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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