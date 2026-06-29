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जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Jaipur Wall Collapsed: जयपुर ग्रामीण DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है.
जयपुर के ताला मोड़ के चंदवाजी इलाके में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. जबकि 3-4 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हैं. कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.
सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है. जयपुर ग्रामीण DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है.
रिसॉर्ट के पुल की खुदाई के दौरान हादसा
यह हादसा जयपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हुआ है. जानकारी के मुताबिक रिसॉर्ट के पुल की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढेर से बनाई गई अस्थाई दीवार गिर गई. मृतक मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
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