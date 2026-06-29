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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Jaipur Wall Collapsed: जयपुर ग्रामीण DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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जयपुर के ताला मोड़ के चंदवाजी इलाके में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. जबकि 3-4 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हैं. कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. 

सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है. जयपुर ग्रामीण DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है. 

रिसॉर्ट के पुल की खुदाई के दौरान हादसा

यह हादसा जयपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हुआ है. जानकारी के मुताबिक रिसॉर्ट के पुल की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढेर से बनाई गई अस्थाई दीवार गिर गई. मृतक मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 03:12 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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