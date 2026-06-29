वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle BO Collection Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के तीन दिनों में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ये अब एक बड़ा मील का पत्थर पार करने वाली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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अक्षय कुमार की मल्टी-स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है और शनिवार के बाद इसने रविवार को भी शानदार कमाई की. दर्शकों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से, यह कॉमेडी फ़िल्म रिलीज के बाद से ही लगातार डबल-डिजिट में कमाई कर रही है और ये वर्ल्डवाइड एक बड़ा मील का पत्थर पार करने के बेहद नजदीक पहुंच गई है. चलिए यहां इसका तीन दिनों का दुनियाभर में हुआ कलेक्शन जानते हैं.

'वेलकम टू द जंगल' ने तीन दिनों में भारत में कितना किया कलेक्शन?
'वेलकम टू द जंगल'  का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तीसरे दिन यानी संडे को इस फिल्म को  देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे, जिसका असर फ़िल्म की कमाई पर साफ दिखा.

बता दें कि ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन  देश भर में 10 हजार 867 शो में दिखाए जाने के बाद, 'वेलकम टू द जंगल' ने अपने 24.75 करोड़ की कमाई की. इस तरह भारत में इसकी कुल ग्रॉस कमाई 76.50 करोड़ रुपये और कुल नेट कमाई 63.75 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

'वेलकम टू द जंगल' ने तीन दिनों में वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन?
फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो इस मल्टी-स्टारर फ़िल्म ने तीसरे दिन  ओवरसीज मार्केट में अच्छी कमाई की. इसने 6 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल ओवरसीज कलेक्शन 16.70 करोड़ रुपये हो गया है. इसीके साथ ही, इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 93.20 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। बता दें कि यह कॉमेडी फ़िल्म 26 जून को रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसके पेड प्रीव्यू एक दिन पहले ही शुरू हो गए थे.

'वेलकम टू द जंगल' वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से कितनी दूर
'वेलकम टू द जंगल' दुनियाभर में धमाल मचा रही है और अब ये एक बड़ा मील का पत्थर पार करने के बेहद नजदीक पहुंच गई है. दरअसल ये फिल्म ग्लोबली 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. इसने तीन दिन में 93.20 करोड़ वर्ल्डवाइड पहले ही कमा लिए हैं और 6.80 करोड़ और कमाते ही ये शतक जड़ देगी. उम्मीद है कि चौथे दिन फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर हैं. 

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 3: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म, ये रिकॉर्ड भी बनाया

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Published at : 29 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ahmed Khan Suniel Shetty Disha Patani BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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