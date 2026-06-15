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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में ओवैसी पर जमकर बरसे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस को हराने के लिए लड़ते हैं चुनाव...'

Jaipur News: जयपुर में ओवैसी पर जमकर बरसे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस को हराने के लिए लड़ते हैं चुनाव...'

Jaipur News In Hindi: उत्तर प्रदेश की सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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कांग्रस के फायरब्रांड सांसद इमरान मसूद ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इशारों-इशारों में ओवैसी को "गद्दार" और "हवा हवाई नेता" तक बता दिया. मसूद ने कहा कि कुछ नेता सिर्फ कांग्रेस को हराने के मकसद से चुनाव लड़ते हैं और उनकी राजनीति का फायदा समाज को नहीं, बल्कि विरोधी ताकतों को मिलता है.

जयपुर में मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कायम रत्न सम्मान समारोह में बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि कुछ लोगों को चुनाव लड़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनका उद्देश्य जनता की लड़ाई लड़ना नहीं होता. ऐसे लोग सिर्फ वोटों का बंटवारा कर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि यह जोश किसी उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ गद्दारी करने जैसा है.

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सांप्रदायिकता पूरे देश के लिए है जहर- इमरान मसूद

मसूद ने कहा कि सांप्रदायिकता पूरे देश के लिए जहर है, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए यह सीधे तौर पर नुकसान और बर्बादी का कारण बनती है. यह उसके लिए मौत की तरह होती है. उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें धर्म और भावनाओं के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. अगर मुसलमान सांप्रदायिक आधार पर वोट देगा तो वह खुद अपने नुकसान को बुलावा देगा.

'मुस्लिम समाज ने हमेशा सेक्युलर ताकतों पर किया भरोसा'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुस्लिम समाज ने हमेशा सेक्युलर ताकतों पर भरोसा किया है और यही रास्ता उसके हित में है. लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे नेता सामने आए हैं जो बड़े-बड़े भाषण देकर और लच्छेदार बातें करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. ऐसे नेता लोगों को गुमराह करते हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसे "हवा हवाई नेताओं" से सतर्क रहने की जरूरत है. इस कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे.

दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की है. बहराइच में आयोजित कार्यक्रम के जरिए उन्होंने चुनावी बिगुल फूंका. इसी संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इमरान मसूद से सवाल पूछा गया था.

हालांकि, मसूद ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मानना है कि देश की राजनीति आज दो प्रमुख विचारधाराओं के बीच खड़ी है. एक तरफ राहुल गांधी की विचारधारा है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की. उन्होंने कहा कि लोगों को साफ तरीके से किसी एक विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहिए. जो लोग बीच का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर लोगों को भ्रमित करते हैं और अंत में किसी न किसी पक्ष को फायदा पहुंचाते हैं.

'कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर नहीं पड़ेगा असर'

इमरान मसूद ने दावा किया कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश चुनावी अभियान से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता वास्तव में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसे राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ आना चाहिए. अन्यथा उसकी राजनीति का नतीजा केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना और दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाना होगा.

अपने पूरे संबोधन के दौरान इमरान मसूद का निशाना उन नेताओं पर रहा जो धर्म और पहचान की राजनीति के जरिए मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समाज को भावनात्मक नारों और बड़े-बड़े भाषणों के बजाय अपने राजनीतिक भविष्य और हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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