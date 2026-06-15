जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कटी लोगों की जेब, मोबाइल फोन और पर्स चोरी

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट में जमकर हंगामा देखने को मिला. इसके अलावा शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जेब कटी.

सीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए. पुलिस ने कई लोगों को चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया है.

यही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की. पार्टी के कार्यकर्ता कई बार आपस में भी भिड़े. आपस में भी सरेआम कई बार जमकर मारपीट हुई.

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बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुए जबरदस्त हंगामे और मारपीट के बाद बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जयपुर के सी स्कीम इलाके में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को छावनी में तब्दील किया गया है. यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं

बीजेपी दफ्तर के बाहर और आसपास के इलाकों में पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल लोग बीजेपी दफ्तर कूच ना करें, इस वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है.

अभिजीत दीपके के साथ हुई थी मारपीट

बता दें कि सोमवार को जयपुर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मारपीट हुई थी. मारपीट का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगा था. इसी वजह से बीजेपी दफ्तर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है. जिस जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, वह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से तकरीबन एक किलोमीटर ही दूर है.

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