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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कटी लोगों की जेब, मोबाइल फोन और पर्स चोरी

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कटी लोगों की जेब, मोबाइल फोन और पर्स चोरी

Cockroach Janta Party Protest In Jaipur: सीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए. पुलिस ने कई लोगों को चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया है.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 15 Jun 2026 08:28 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट में जमकर हंगामा देखने को मिला. इसके अलावा शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जेब कटी.

सीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन और पर्स चोरी हो गए. पुलिस ने कई लोगों को चोरी करने के आरोप में हिरासत में लिया है.

यही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मीडियाकर्मियों के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की. पार्टी के कार्यकर्ता कई बार आपस में भी भिड़े. आपस में भी सरेआम कई बार जमकर मारपीट हुई.

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बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुए जबरदस्त हंगामे और मारपीट के बाद बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जयपुर के सी स्कीम इलाके में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को छावनी में तब्दील किया गया है. यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं 

बीजेपी दफ्तर के बाहर और आसपास के इलाकों में पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल लोग बीजेपी दफ्तर कूच ना करें, इस वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है.

 

अभिजीत दीपके के साथ हुई थी मारपीट

बता दें कि सोमवार को जयपुर में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था. पार्टी के  संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ मारपीट हुई थी. मारपीट का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगा था. इसी वजह से बीजेपी दफ्तर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है. जिस जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, वह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से तकरीबन एक किलोमीटर ही दूर है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 15 Jun 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Cockroach Janta Party
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