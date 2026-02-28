'हम अपनी कुछ हद तक कर रहे समझौता', ईरान-इजरायल जंग के बीच सचिन पायलट ने केंद्र को घेरा

ईरान और इजरायल में युद्ध के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही भारत की विदेश नीति के साथ समझौता करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विदेश नीति देश के हित को देखकर बनाई जाती है, यह व्यक्तिगत छवि बनाने का जरिया नहीं है.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ''मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा की टाइमिंग सही नहीं थी. उन्होंने जो भाषण दिया उससे कहीं न कहीं भारत की एक जो निष्पक्षता है उस पर संदेह हो जाता है. हमने हमेशा दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है और इस बार हम कहीं न कहीं अपनी विदेश नीति से कुछ हद तक समझौता कर रहे हैं.''

#WATCH | Delhi: On Israel launches preventative missile attack against Iran, Congress leader Sachin Pilot says, "I believe the timing of PM Modi's visit (to Israel) was not correct, and the speech given (by PM modi) casts doubt on India's impartiality. We have always supported… pic.twitter.com/LEaG2YT2Pj — ANI (@ANI) February 28, 2026

विदेश नीति व्यक्ति आधारित हो गई- सचिन पायलट

उन्होंने आगे कहा, ''विदेश नीति राष्ट्र के हितों को देखकर बनाई जाती है, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता है. दुर्भाग्य से पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है. व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो इससे देश के हितों को नुकसान होगा.''

भारत का हित किसी पार्टी या नेता से ऊपर- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने ये भी कहा, ''हमने हमेशा कहा है कि भारत का हित पहले है. भारत का हित किसी पार्टी या नेता से ऊपर है, उसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा. सरकार ने अपनी इमेज बनाने के लिए, व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति के साथ समझौता किया है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं.''

ईरान के कई ठिकानों पर इजरायल का हमला

बता दें कि इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिसाइलों ने यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और ईरानी राजधानी तेहरान के जोम्हौरी जिले में कई जगहों पर हमला किया. सेंट्रल तेहरान में पाश्चर स्ट्रीट के पास के इलाकों से धुएं का गुबार उठता देखा गया है. यहां कई सरकारी बिल्डिंग हैं. ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित न्यूक्लियर समझौते को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुए, जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर मिलिट्री टकराव की आशंका बढ़ गई है.