Jaipur News: ईरान-इजरायल जंग का असर जयपुर तक, उमराह यात्रा रद्द होने से ट्रैवल कारोबार प्रभावित

ईरान के खिलाफ छिड़ी अमेरिका और इजरायल की जंग का असर पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर के कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है. यहां धार्मिक पर्यटन समेत दूसरे जरूरी कामों के लिए खाड़ी देशों में जाने वाले लोगों की संख्या जंग की वजह से काफी कम हो गई है. इसका सीधा असर ट्रैवेल एजेंट्स के कारोबार पर पड़ रहा है.

जयपुर के तमाम लोग रमजान के पाक महीने में पवित्र मक्का और मदीना की जियारत कर उमराह की रस्म अदा करने के लिए सऊदी अरब जाते थे. इस बार जंग के चलते तमाम लोगों ने वीजा मिलने के बावजूद अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है. नए लोग आने वाले दिनों में सफर का कोई प्रोग्राम बना नहीं रहे हैं. इससे त्योहार के सीजन में भी ट्रेवल्स का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. जंग अगर लंबी छिड़ी तो इन कारोबारियों को आने वाले दिनों में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

युद्ध के चलते कारोबार पर पड़ रहा बुरा असर

जयपुर शहर के रामगंज इलाके में फर्स्ट उमरह के नाम से ऑफिस चलाने वाले अबू फहद और मोहम्मद अमजद के मुताबिक उनके कारोबार पर जंग का काफी बुरा असर पड़ रहा है. जिन लोगों के प्रोग्राम तय हो गए थे, वह दिन में कई बार फोन कर हालात का जायजा लेते रहते हैं. फ्लाइट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. अपना टूर कैंसिल करने के लिए कहते हैं. अबू फहद और अमजद के मुताबिक ऐसे लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ती है. ज्यादातर लोग समझ जाते हैं और सफर पर जाने को तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डर और दहशत की वजह से कतई खाड़ी देशों में जाने को तैयार नहीं हैं.

कारोबार प्रभावित होने से ईद का त्योहार पड़ रहा फीका

इनका कहना है कि धार्मिक यात्रा करने वाले लोग तो खुद को खुदा के हवाले कर सफर पर जाने को राजी हो जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन और कारोबार समेत दूसरी वजहों से खाड़ी देशों का कार्यक्रम बनाने वाले लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. इनका कहना है कि अगर जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हालात बेहद खराब हो सकते हैं. कारोबार प्रभावित होने की वजह से अभी तो उनका ईद का त्योहार फीका हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में घर परिवार चलाने के बारे में भी सोचना पड़ सकता है. टूर ऑपरेटर्स के दफ्तरों में इन दिनों भी पहले की तरह है भीड़ उमड़ रही है. हालांकि फर्क यह है कि पहले लोग यात्रा पर जाने की जानकारी लेने और बुकिंग करने के लिए आते थे और जंग शुरू होने के बाद से अब वहां के हालात का पता लगाने और टूर कैंसिल करने के लिए पहुंच रहे हैं.

कारोबारी जल्द से जल्द जंग खत्म होने की कर रहे दुआ

जयपुर में सिर्फ खाड़ी देशों में लोगों को भेजने वाले टूर ऑपरेटर्स ही परेशान नहीं हैं, बल्कि यूरोप और खाड़ी देशों से पर्यटक जयपुर समेत राजस्थान के दूसरे शहरों में नहीं आ रहे हैं. इससे टूर ऑपरेटर्स के साथ ही होटल- टैक्सी और दूसरे कारोबार से जुड़े व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं. हर कोई जंग जल्द से जल्द खत्म होने की दुआ कर रहा है. कहा जा सकता है कि जंग भले ही सात समंदर पार दूर हो रही हो, लेकिन उसका खामियाजा जयपुर में बैठे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है.

