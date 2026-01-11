'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साड़ी वाली PM बनेगी

प्रसिद्ध कथावाचक जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनने वाली बेटी के देश के प्रधानमंत्री बनने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इसे दिवास्वप्न बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वो साड़ी पहनने वाली महिला होगी. रामभद्राचार्य ने ओवैसी के इस तरह के बयान देने की आलोचना की. वे जयपुर में पत्रकारों के सवालों के जबाव दे रहे थे, जहाँ उन्होंने यह बयान दिया.

AIMIM प्रमुख ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने और उन्हें क्या चाहिए ? इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए.

रामभद्राचार्य का बयान

जयपुर में असुददीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते कथावाचक रामभद्राचार्य ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने. हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने. उन्हें और क्या चाहिए?...वे दिवास्वप्न देख रहे हैं. अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है, तो वह साड़ी पहनेगी." रामभद्राचार्य अक्सर राजनीतिक मामलों में टिपण्णी करते हैं जो कई बार विवादित भी हो जाती हैं. रामभद्राचार्य इन दिनों राजस्थान के जयपुर प्रवास पर हैं.

क्या कहा था असुददीन ओवैसी ने ?

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "पाकिस्तान के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है. बाबा साहब के संविधान में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है. मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने." ओवैसी का यह बयान अब वायरल है, जिस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं.

इस मामले में अभी किसी अन्य राजनीतिक दल की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है., लेकिन ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य के बाद मामला तूल पकड़ सकता है.