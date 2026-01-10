केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य का पक्ष मजबूती से रखा. बैठक में उन्होंने ‘विकसित भारत–2047’ और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में राजस्थान की सक्रिय और निर्णायक भूमिका को दोहराते हुए केंद्र सरकार से राज्य की कई अहम परियोजनाओं और योजनाओं के लिए विशेष सहयोग की मांग की.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पार्वती–कालीसिंध–चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पुरजोर वकालत की. इसके लिए उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय सहयोग की मांग रखी. साथ ही शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए यमुना जल योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव भी केंद्र के सामने रखा.

कृषि क्षेत्र पर जोर देते हुए दीया कुमारी ने ‘ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत 900 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की, ताकि जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा मिल सके. ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने ग्रिड स्थिरता, बैटरी स्टोरेज क्षमता के विस्तार और कुसुम योजना के लक्ष्यों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की रीढ़ बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने राजस्थान में प्रस्तावित 50 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचनाओं और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की मांग रखी. स्वास्थ्य क्षेत्र में जयपुर में एम्स की स्थापना, अमृत 2.0 योजना और पीएम-एबीएचआईएम की अवधि बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया.

दीया कुमारी ने पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजीगत व्यय को राजस्थान के समग्र विकास का आधार बताते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य इन क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ सकता है.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- विस्तार से हुई चर्चा

एक एक्स पोस्ट में दीय कुमारी ने लिखा कि आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित महत्वपूर्ण प्री-बजट बैठक में सहभागिता की. बैठक में राजस्थान के समग्र विकास से जुड़े जल संसाधन, ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, पेयजल, स्वास्थ्य और राज्य वित्त से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए. आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में राजस्थान की विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती देने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के समावेशी और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है. केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान का लक्ष्य साकार होने का विश्वास है. राजस्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार.

बैठक में शामिल अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के लिए सुझाव दिए. कई प्रतिभागियों ने राज्यों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली ‘स्पेशल असिस्टेंस स्कीम’ को अधिक आवंटन के साथ जारी रखने पर जोर दिया. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 से अब तक केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 4.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दे चुकी है.

बजट 2026 किस दिन पेश होगा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि बजट 2026-27 तैयार करते समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

इस अहम बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री, राजस्थान सहित कई राज्यों के उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए.

बता दें कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा. सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र को मंजूरी दे चुकी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी.