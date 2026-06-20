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राजस्थान यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही, प्रश्नपत्र की जगह छात्रों को दे दी आंसर की; परीक्षा रद्द

Rajsthan News In hindi: राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों को गलती से उत्तर कुंजी दे दी गई. इस बड़ी लापरवाही के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर विवादों में घिर गई है. एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों को प्रश्नपत्र की जगह आंसर की (उत्तर कुंजी) वितरित कर दी गई. इस गंभीर चूक के बाद परीक्षा तत्काल रद्द कर दी गई है.

परीक्षा केंद्रों पर जब छात्रों ने प्रश्नपत्र खोला तो उनके सामने प्रश्नों के साथ उत्तर भी मौजूद थे. शुरुआत में छात्रों को लगा कि यह मॉडल पेपर है, लेकिन बाद में पता चला कि यह आधिकारिक उत्तर कुंजी है. घटना की सूचना मिलते ही केंद्रों पर हड़कंप मच गया.

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छात्रों का विरोध, परीक्षा रद्द

छात्रों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. छात्र नेता लक्ष्यराज लुहारिया और लोकेश गुर्जर ने इसे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

प्रिंटिंग प्रक्रिया में हुई गलती

प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रिंटिंग के दौरान उत्तर कुंजी वाला लिफाफा गलती से प्रश्नपत्र समझ लिया गया. परीक्षा नियंत्रक राकेश राव ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा अब 27 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी.

इस घटना ने राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि ऐसी लापरवाही उनकी मेहनत को प्रभावित करती है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से दोबारा परीक्षा के लिए सहयोग की अपील की है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jun 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
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