कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान आसपुर डाक बंगले में आयोजित एक विशाल जनसभा में उन्होंने कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंका. मंच से पायलट ने डूंगरपुर के विधायक और निवर्तमान जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा की जमकर पीठ थपथपाई और उन्हें राजनीति में 'लंबी रेस का घोड़ा' करार दिया.

जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया. पायलट ने महंगाई, बेरोजगारी, नरेगा योजना में बदलाव और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया.

'हमारी सरकार कोविड में, हर दिन 60 लाख लोगों को रोजगार देती थी'- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार जब कोविड के समय थी, तब प्रतिदिन 60 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी. आज महंगाई आसमान छू रही है. डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम कहां पहुंच गए हैं? बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज खाद, यूरिया और डीएपी तक की किल्लत है. पिछले कुछ समय में प्रदेश में लगातार पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, लेकिन सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से डर रही है.

भाषण के अंतिम पड़ाव में पायलट ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया. उन्होंने मंच पर मौजूद डूंगरपुर विधानसभा के विधायक गणेश घोघरा का हाथ पकड़कर जनता के सामने खड़ा किया और युवाओं को आगे लाने की बात कही.

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'राहुल गांधी युवाओं के नेता, नौजवानों को आगे बढ़ाने का करेंगे काम'

सचिन पायलट ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें युवाओं का सबसे बड़ा नेता बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके सुख-दुख में हमेशा भागीदार बनकर खड़े रहेंगे.

सचिन पायलट ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ही देश और प्रदेश का एकमात्र मजबूत विकल्प है. उन्होंने सभी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर आगामी चुनावों में वागड़ क्षेत्र और पूरे राजस्थान से 100 प्रतिशत परिणाम देने की अपील की. पायलट के इस दौरे और गणेश घोघरा को मिले इस बड़े समर्थन के बाद डूंगरपुर की राजनीति में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है.

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