हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानगैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक

गैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब एक दर्जन बदमाशों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 20 Jun 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुरानी रंजिश में हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए.

राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार (19 जून) रात शहर की कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. सरदारपुरा क्षेत्र के 12वीं रोड चौराहे से बॉम्बे मोटर चौराहे के बीच करीब एक दर्जन बदमाशों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने न केवल धारदार हथियारों से वार किए, बल्कि ताबड़तोड़ फायरिंग भी की. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. 

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 10-15 बदमाश 2 युवकों पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आ रहे हैं. दोनों युवकों की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

जोधपुर गैंगवार में फायरिंग मामले में एक्शन, 3 आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

स्कॉर्पियो ठीक करवा रहे युवकों पर अचानक हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, घायल युवक सन्नी हंस और विक्की फाइटर अपनी स्कॉर्पियो वाहन को एक गैराज पर रिपेयर करवाने पहुंचे थे. स्कॉर्पियो का बोनट खुला हुआ था और दोनों वाहन के पास खड़े थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर सवार होकर पहुंचे 10 से 12 युवकों ने अचानक हमला बोल दिया. हमला इतना अचानक था कि दोनों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पहले एक युवक स्कॉर्पियो के पास पहुंचकर बोनट बंद करता है और कुछ ही क्षणों बाद कई युवक हथियार लेकर दौड़ पड़ते हैं. अपनी जान बचाने के लिए सन्नी और विक्की भागते नजर आते हैं, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हुए लगातार हमला करते हैं. इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं.

दोनों की हालत गंभीर

हमले में विक्की फाइटर को दो गोलियां लगी हैं, जबकि सन्नी हंस को एक गोली लगी है. दोनों को गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल (MDM) पहुंचाया गया, जहां विक्की की हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर शरत कविराज मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश और गैंगों के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. कुछ समय पहले सरदारपुरा इलाके में हुई एक अन्य वारदात से भी इसके तार जुड़े होने की आशंका है.

 

आरोपियों की तलाश शुरू

पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें नामजद कर लिया गया है. गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) पश्चिम कमल शेखावत और 'एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ADCP) नरेंद्र सिंह देवड़ा भी एमडीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों व उनके परिजनों से घटना की जानकारी जुटाई.

गौरतलब है कि घायल सन्नी हंस भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है, जबकि उसकी पत्नी वर्तमान में संगठन में पदाधिकारी है. शहर के व्यस्त इलाके में हुई इस गैंगवार ने एक बार फिर जोधपुर में सक्रिय गैंगों और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Rajasthan: 400 साल पुराने इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने की तैयारी, BJP-कांग्रेस में छिड़ा संग्राम

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Gnagwar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
गैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक
गैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक
राजस्थान
Rajasthan News: 'या तो क्लीन चिट दो, नहीं तो गिरफ्तार करो', किरोड़ी लाल मीणा का हाई वोल्टेज ड्रामा
राजस्थान: 'या तो क्लीन चिट दो, नहीं तो गिरफ्तार करो', मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का हाई वोल्टेज ड्रामा
राजस्थान
Rajasthan News: बाड़मेर पुलिस ने खोला ब्लाइंड मर्डर का राज, कातिल पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार
बाड़मेर पुलिस ने खोला ब्लाइंड मर्डर का राज, कातिल पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार
राजस्थान
'उनको केरल जाना चाहिए था जहां...', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर राजस्थान BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान
'उनको केरल जाना चाहिए था जहां...', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर राजस्थान BJP अध्यक्ष का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर को लगेगा झटका! अब्बास अंसारी परिवार समेत सपा में हो सकते हैं शामिल
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर को लगेगा झटका! अब्बास अंसारी परिवार समेत सपा में हो सकते हैं शामिल
विश्व
मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
खामेनेई के बयान पर भड़के ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
धर्म
Aaj Ka Panchang 20 June 2026: आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
यूटिलिटी
Delhi Govt. Action Plan: दिल्ली में फिर से वर्क फ्रॉम होम! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ बदलने जा रहा?
दिल्ली में फिर से वर्क फ्रॉम होम! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या कुछ बदलने जा रहा?
ABP NEWS
सनासर में योग मंत्र गूंजते हैं, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं।
सनासर में योग मंत्र गूंजते हैं, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं।
ABP NEWS
योग शरीर को फिट रखता है, 'राम-बाण DC का मुख्य संदेश।
योग शरीर को फिट रखता है, 'राम-बाण DC का मुख्य संदेश।
ABP NEWS
सांप से दोस्ती महंगी पड़ी।
सांप से दोस्ती महंगी पड़ी।
ABP NEWS
योग दिवस पर विंदु दारा सिंह ने क्या कहा?
योग दिवस पर विंदु दारा सिंह ने क्या कहा?
ABP NEWS
कश्मीरी एथलीट पानी पर तैरते हुए दिखे।
कश्मीरी एथलीट पानी पर तैरते हुए दिखे।
Embed widget