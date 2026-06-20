गैंगवार से दहला जोधपुर! हमलावरों ने चलाई गोलियां... धारदार हथियारों से किए वार, 2 की हालत नाजुक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुरानी रंजिश में हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए.

राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार (19 जून) रात शहर की कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. सरदारपुरा क्षेत्र के 12वीं रोड चौराहे से बॉम्बे मोटर चौराहे के बीच करीब एक दर्जन बदमाशों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने न केवल धारदार हथियारों से वार किए, बल्कि ताबड़तोड़ फायरिंग भी की. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 10-15 बदमाश 2 युवकों पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आ रहे हैं. दोनों युवकों की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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स्कॉर्पियो ठीक करवा रहे युवकों पर अचानक हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, घायल युवक सन्नी हंस और विक्की फाइटर अपनी स्कॉर्पियो वाहन को एक गैराज पर रिपेयर करवाने पहुंचे थे. स्कॉर्पियो का बोनट खुला हुआ था और दोनों वाहन के पास खड़े थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर सवार होकर पहुंचे 10 से 12 युवकों ने अचानक हमला बोल दिया. हमला इतना अचानक था कि दोनों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पहले एक युवक स्कॉर्पियो के पास पहुंचकर बोनट बंद करता है और कुछ ही क्षणों बाद कई युवक हथियार लेकर दौड़ पड़ते हैं. अपनी जान बचाने के लिए सन्नी और विक्की भागते नजर आते हैं, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हुए लगातार हमला करते हैं. इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं.

दोनों की हालत गंभीर

हमले में विक्की फाइटर को दो गोलियां लगी हैं, जबकि सन्नी हंस को एक गोली लगी है. दोनों को गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल (MDM) पहुंचाया गया, जहां विक्की की हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर शरत कविराज मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश और गैंगों के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. कुछ समय पहले सरदारपुरा इलाके में हुई एक अन्य वारदात से भी इसके तार जुड़े होने की आशंका है.

आरोपियों की तलाश शुरू

पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें नामजद कर लिया गया है. गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) पश्चिम कमल शेखावत और 'एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ADCP) नरेंद्र सिंह देवड़ा भी एमडीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों व उनके परिजनों से घटना की जानकारी जुटाई.

गौरतलब है कि घायल सन्नी हंस भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुका है, जबकि उसकी पत्नी वर्तमान में संगठन में पदाधिकारी है. शहर के व्यस्त इलाके में हुई इस गैंगवार ने एक बार फिर जोधपुर में सक्रिय गैंगों और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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