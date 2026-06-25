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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, जयपुर मेट्रो फेज-2 का भी शिलान्यास

Jaipur News: 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, जयपुर मेट्रो फेज-2 का भी शिलान्यास

Jaipur News In Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान आएंगे. पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन और जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास करेंगे. 45 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 25 Jun 2026 11:25 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान का दौरा करेंगे. इस दौरान वे बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की बड़ी औद्योगिक परियोजना पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास करेंगे. साथ ही प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान लगभग 45 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में चयनित होने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की और सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए. 

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पहले स्थगित हुआ था उद्घाटन कार्यक्रम

बता दें कि पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 21 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन परिसर में भीषण आग लगने की घटना के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था. अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिफाइनरी परिसर में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने तथा निगरानी व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के सख्त निर्देश दिए हैं.

जनसहभागिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है. इसलिए सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और युवाओं को प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जोड़ा जाएगा. ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आयोजन के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा. रिफाइनरी परिसर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा तथा पूरे प्रदेश में ईंधन संरक्षण और ऊर्जा बचत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे.

व्यवस्थाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पूरा आयोजन विकास, रोजगार और जनसहभागिता का उत्सव बने. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, एचआरआरएल, एचपीसीएल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. 

राजस्थान को मिलेगी बड़ी सौगात

पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी. यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ-साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगी. वहीं जयपुर मेट्रो फेज-2 की शुरुआत शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी. प्रधानमंत्री के इस दौरे को राजस्थान सरकार विकास और रोजगार के संदेश के रूप में देख रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Jun 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
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