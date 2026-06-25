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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'ऐसी लूट आज तक...', अशोक गहलोत ने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र बोला तीखा हमला

'ऐसी लूट आज तक...', अशोक गहलोत ने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र बोला तीखा हमला

Ashok Gehlot News: अशोक गहलोत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का घेरा है. इस बार उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र कर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jun 2026 02:41 PM (IST)
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार (25 जून) को जोधपुर में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर दान विवाद और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर लग रहे 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. 

अशोक गहलोत ने कहा, "जहां-जहां बीजेपी की सरकार है चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है. ऐसी लूट आज तक देखी नहीं, कभी सुनी नहीं और समझी नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "हालात बड़े गंभीर हैं. एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं. जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आया है. इनके पास इसका जवाब नहीं है. यह या तो बिल्कुल चुप रहते हैं या फिर अगर जवाब देते हैं तो सिर्फ औपचारिकता करते हैं."

राजस्थान में भी करप्शन की हदें पार- अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने आगे कहा, "राजस्थान में भी करप्शन की सारी हदें पार हो गई हैं. गांव से लेकर जयपुर तक लोग दुखी हैं. हत्याएं, रेप, डकैती हो रही है तो आदमी जाए कहां. इसलिए स्थिति बहुत खराब है. मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए कि हालात क्या हैं औ उन्हें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए."

गहलोत ने आगे कहा, "हम नैतिक रूप से उनका समर्थन करेंगे. हमारी मुख्यमंत्री से कोई दुश्मनी नहीं है. विपक्ष का सहयोग लें क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक है जो हाथ से निकलती जा रही है."

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डोटसरा पर किरोड़ी लाल मीणा के आरोप पर दी प्रतिक्रिया

बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने गोविंद डोटासरा पर गैर-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाने के लिए गया. जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर की मांग की. इस आरोप पर अशोक गहलोत ने कहा, "राजनीति में बिना तथ्यों के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "अगर किसी के पास सबूत हैं, तो उन्हें उसी आधार पर बोलना चाहिए. बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा, जब वे सरकार में नहीं थे तब भी लगातार आरोप लगाते थे, और वे अभी भी वही कर रहे हैं. यह उनकी कार्यशैली बन गई है, और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पर बिना तथ्यों के आरोप लगाना उचित नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, राजस्थान के अंदर ये तो मुखौटे बने हुए हैं यहां कोई राज अगर कर रहा है तो वह राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) वाले कर रहे हैं. ट्रांसफर, पोस्टिंग, करप्शन सब वहीं से आता है. राजस्थान के हालात बहुत गंभीर है. इस बार राजस्थान में इनकी ऐसी स्थिति बनेगी कि जनता अगली बार सरकार बदल कर रहेगी. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
BJP Ashok Gehlot CONGRESS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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